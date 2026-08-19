Quevedo, Aitana o Lola Índigo…¿Cuál es la canción del verano 2026?

Casi se acaba el verano y nos hacemos la misma pregunta de todos los años, ¿cuál es la canción del verano? Después de vacaciones en el pueblo, de mucha playa y sol, hemos salido a la calle a preguntar qué canción es la favorita de este 2026. Entre los artistas más mencionados se encuentran Aitana, Quevedo, Lola Índigo, Ana Mena, entre otros.

Este verano Quevedo ha sido uno de los artistas favoritos. Tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, 'El Baifo', ha conseguido batir récords en las listas de éxitos mundiales. Había tanta expectación que el primer mes ha conseguido 145,5 millones de reproducciones. Dejando claro que es uno de los grandes referentes de la música urbana española.

Otra favorita es Aitana, que lleva años liderando las listas de éxitos y muchos tenemos sus canciones grabadas en la memoria. Sobre todo la más cantada este año, 'Superestrella', que ya fue un éxito el año pasado, pero que ha revivido gracias al mundial de este año. No solo se ha cantado en discotecas y fiestas del pueblo, sino en estadios de todo el mundo.

Otra canción que se cantó durante la celebración de la segunda estrella fue 'Pa ti toa' de Lola Índigo con Ana Mena. Ambas son un icono de la música pop española. Lola Índigo lleva un gran recorrido profesional y todos los veranos cantamos sus canciones. De hecho el 2025 fue un año donde destacó por sus conciertos en grandes estadios como el Metropolitano de Madrid, La Cartuja de Sevilla y el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

Además, este año ha publicado un álbum con 55 canciones en directo donde colaboran grandes artistas como Estopa, David Bisbal o Cali y El Dandee.

Pero algo que sabemos todos, es que los clásicos nunca mueren y por ello, siguen sonando en las fiestas del pueblo canciones como 'Paquito el Chocolatero'. Canciones que todos recordamos y bailamos con mucha alegría.

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