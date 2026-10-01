El número de universitarios senior se dispara: "Tengo 70 años, estoy jubilado y siempre quise estudiar Historia del Arte"

Dicen que el saber no ocupa lugar, pero las ganas de aprender casi no caben cuando entramos en una clase de Historia de la Universidad de Barcelona (UB). Es un aula diferente, estos alumnos universitarios, tal y como delatan sus canas, no son jovenzuelos. La clase está llena. El único requisito para matricularse es tener más de 55 años y conseguir plaza “cada vez hay más demanda entre los mayores para estudiar en la Facultad”. En la universidad de Barcelona han pasado de ofrecer 4 programas a 169 alumnos en 2010 a cuatriplicar el número de especialidades este curso donde ya se ofrecen 16 programas y reciben clase más de 2.100 seniors. Es tal el éxito, que hay lista de espera y se han habilitado grupos on line.

Son muy estudiosos y preguntones

Es un programa para seniors, “no hacen falta estudios previos porque la gente viene a disfrutar aprendiendo, es el placer de aprender”. Lo explica Carles Buenacasa, Director de la Universidad de la Experiencia en la UB. Así han llamado a los programas formativos que ofrecen en la Universidad de Barcelona.

La diferencia entre este tipo de alumnos y los jóvenes “es la madurez, no fallan nunca, asisten a todas las clases y se comprometen mucho”. Además “son muy inquietos, hacen muchas preguntas, intervienen cuando interpelas, responden y se generan debates muy bonitos”. Ese grado de compromiso nos lo explica también Víctor Jurado, profesor de la UB, “no hay exámenes, no hay trabajos. Tienen mucha motivación y entusiasmo”.

“Es lo que siempre quise estudiar”

Hay alumnos que superan los 90 años. Toman apuntes y escuchan con atención. A Andreu Alonso, uno de los alumnos, siempre le interesó la historia “ Volver ahora a hacer lo que siempre he querido, es una oportunidad”. Misma sensación nos comenta María Lluisa Tifón, médica retirada, que vuelve a la Facultad: "Cuando me he jubilado he dicho 'voy a hacer lo que me gusta: Historia del Arte'.”

Matrícula de honor en “ganas de aprender”

Son programas adaptados, sin exámenes. Es tal la demanda que hay lista de espera: “Unas 800 personas se han quedado fuera este curso y hemos abierto grupos on line”. Se calcula que en España hay más de 44.000 alumnos seniors, el 60% son mujeres y de media tienen 65 años. Aulas llenas de jubilados inquietos sin miedo a volver a estudiar. Matrícula de honor en ganas de aprender.