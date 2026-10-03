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Paloma Sánchez-Garnica regresa con 'Un hombre de honor': amor, mafia y secretos en el Nueva York de la Guerra Fría

La prestigiosa escritora recorre las calles de Nueva York junto a Vicente Ibáñez para hablar de su nueva novela. Suspense, mafia, amores prohibidos... y periodismo.

Paloma Sánchez-Garnica regresa con ‘Un hombre de honor’: amor, mafia y secretos en el Nueva York de la Guerra Fría

Paloma Sánchez-Garnica regresa con ‘Un hombre de honor’: amor, mafia y secretos en el Nueva York de la Guerra Fría

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Paloma Sánchez-Garnica, premio Planeta 2024, ha regresado como lo que es, una de las voces más reconocidas y queridas de la literatura contemporánea, y lo ha hecho con su nuevo libro: 'Un hombre de honor'.

Una gran historia de amor, poder y lealtades enfrentadas que se desarrolla en la isla neoyorquina de Manhattan. Hasta ahí se ha desplazado nuestro compañero Vicente Ibáñez, quien ha recorrido junto a la propia escritora los principales escenarios que aparecen en su nueva novela.

Antena 3, en Nueva York junto a Paloma Sánchez-Garnica

"Se desarrolla en 1968, uno de los años más convulsos del siglo XX, en plena Guerra Fría... Hay suspense, hay mafia italoamericana y amores prohibidos entre Frank y Nicole", dice la escritora mientras pasea con Vicente Ibáñez en los muelles de Hoboken, con Nueva York de fondo.

Frank es un policía judío destinado en la comisaría de Harlem que sigue la pista de una trama de corrupción vinculada a la mafia: "Se le podría considerar un hombre de honor. Tiene unos principios y lucha por conocer la verdad", nos cuenta Paloma.

Una protagonista de clase alta que quiere ser periodista

En esa búsqueda conoce a la protagonista de la novela, Nicole Donaldson, hija de una familia de clase alta: "Vivían en la Quinta Avenida y es una familia tradicional muy bien estructurada". Como es de esperar, los padres de ella no aceptan esa relación, pero Nicole quiere construir su propia identidad, decidir su futuro y convertirse en periodista.

"Aquí trabajaba, en el New York Times", dice Vicente a las puertas de las oficinas de uno de los periódicos más importantes e influyentes del mundo: "Trabajaba como periodista una mujer en un mundo de hombres". Ahí será cuando Nicole, en plena búsqueda de la verdad terminará descubriendo una red de secretos, mentiras y traiciones: "El lector se enfrentará muchas veces al dilema de '¿qué haría yo en esta circunstancia '? ¿Eso es ético o no es ético? ¿La verdad siempre es conveniente?" Todo tiene un precio, y al final tienes que decidirte", se pregunta la escritora.

Son los dos tipos de hombres de honor, el que elige ser fiel a uno mismo y lucha por la verdad, o el que decide guardar silencio para no hacer daño a quienes más quiere.

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