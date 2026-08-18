Quevedo se convierte en el artista español más escuchado de la historia con más de 14.680 millones de reproducciones

El impulso de canciones como "La Graciosa", "Al Golpito" o "El Baifo", ha logrado que el cantante y compositor Quevedo alcance en los últimos meses más de 14.680 millones de reproducciones, superando ya a otros grandes artistas como Rosalía o Rels B, iconos que han transformado notablemente el panorama musical español.

El canario forma parte ya de una nueva generación que sentencia al pop tradicional y da la bienvenida a una España más joven que ha tomado el mando. La música urbana ha derrocado al pop de los altares en España, rejuveneciendo sus voces y vinculándose cada vez más con las Islas Canarias, así como con Latinoamérica.

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