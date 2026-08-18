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Quevedo se convierte en el artista español más escuchado de la historia con más de 14.680 millones de reproducciones

El cantante ha superado recientemente esta enorme cifra, superando a otros nombres muy reconocidos en el panorama musical nacional.

El cantante Quevedo, durante un concierto en una imagen de archivo.

Quevedo se convierte en el artista español más escuchado con más de 14.680 millones de reproducciones | Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

El impulso de canciones como "La Graciosa", "Al Golpito" o "El Baifo", ha logrado que el cantante y compositor Quevedo alcance en los últimos meses más de 14.680 millones de reproducciones, superando ya a otros grandes artistas como Rosalía o Rels B, iconos que han transformado notablemente el panorama musical español.

El canario forma parte ya de una nueva generación que sentencia al pop tradicional y da la bienvenida a una España más joven que ha tomado el mando. La música urbana ha derrocado al pop de los altares en España, rejuveneciendo sus voces y vinculándose cada vez más con las Islas Canarias, así como con Latinoamérica.

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