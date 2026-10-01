Arde Bogotá desafía las expectativas con su tercer disco: "Un manual para hacerte un corazón que no sienta"

De Cartagena al cielo: Arde Bogotá encara tal vez el salto más importante de su carrera. 'Manufacturas del Club de la Gente Sola' (MCGS) es el esperado tercer álbum de estudio de la banda, una obra que, en palabras de su vocalista, Antonio García, "es un manual de instrucciones para hacerte un corazón que no sienta". La ambición nunca les ha faltado, pero reconocen a Antena 3 Noticias que el vértigo ante el tercer disco es muy, muy real. Después de dos trabajos que los situaron en la primera línea del rock español, llega la hora de demostrar que lo suyo no fue flor de un día.

Y es que 'La Noche' (2021) y 'Cowboys de la A3' (2023) ya los consolidaron como una de las bandas más importantes de nuestro país. Parece que fue ayer, aunque hayan pasado varios años, cuando Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader tocaban juntos y buscaban un cantante para su grupo. Fue a través de amigos comunes como conocieron a Antonio García y de esa alianza nació en 2019 'Antiaéreo', su primer gran tema. Aquel "entra mejor por detrás" les cambió la vida para siempre: "Hemos construido una carrera en base a eso", bromean en la sede de Sony Music en Madrid.

"Este es un disco transformer"

Por su cercanía, nadie diría que estos cuatro hijos de la ciudad trimilenaria son estrellas de rock, pero lo son. Y vaya si se complementan: Dani (guitarra) es el cerebro perfeccionista del sonido, una suerte de guardián de las esencias; el metalero Pepe (bajo) aporta la base rítmica y las ideas más alocadas; Jota (batería) es sin duda su miembro más reivindicativo y Antonio, cómo no, pone sus letras profundas y esa voz de ultratumba que conecta con el público como un imán. Y aunque Antonio lleve -nunca mejor dicho- la voz cantante, la química entre los cuatro durante nuestro test es evidente. "Este es un disco transformer", resumen entre risas al hablar de MCGS.

A estas alturas Arde Bogotá es el grupo que abandera el relevo generacional tras Vetusta Morla o Love of Lesbian. La mismísima princesa Leonor, su seguidora "más borbónica", ya despidió su formación militar en la Región de Murcia definiéndose como "una cowboy de la A3", mientras que la banda interpretó su arrolladora 'Los Perros' junto a Cucurella y Borja Iglesias en el escenario durante el fiestón en Cibeles por la conquista del Mundial. El cielo es el límite.

'Hervideros' en 8 ciudades españolas

Tal vez esa fama desbordante les haya empujado a buscar un refugio de autenticidad en la primera gira del nuevo álbum, bautizada 'Hervideros': lo presentarán en salas de ocho ciudades españolas y el grupo tocará rodeado en el escenario por parte del público, con un formato inspirado en los 'boiler rooms'. En una industria marcada por los grandes recintos y la reventa, ellos han optado por entradas a precios razonables y venta en taquilla, con un tope de dos entradas por persona, para reducir la distancia con sus ardebogofans y recuperar la lógica del contacto directo.

En MCGS desafían las expectativas con una propuesta madura y grabada en directo en los míticos EastWest Studios de Los Ángeles. El primer sencillo, 'Instrucciones', ya fue un golpe en la mesa: nueva música, nueva imagen. Aunque dentro encontramos el inconfundible sonido de Arde Bogotá, también sorprenderán con el "rock stoner" de 'Hervidero', el "pop decorado con vientos de pasodoble" de 'Judas', la melódica y confesional 'Asidero' o la clausura con toques flamencos de 'Sacude'. Y luego está la magnífica 'Olivos', quizá una suerte de nueva 'Exoplaneta' o 'La Salvación'. El público lo decidirá a partir de este 2 de octubre.

"Parte del ejercicio en este disco ha sido salir de los lugares que ya conocíamos"

"Hemos llegado a este disco conociéndonos mucho como músicos y como compañeros; de hecho, parte del ejercicio ha sido salir de los lugares que ya conocíamos. Llevamos mucho tiempo tocando y componiendo, así que sabemos muy bien dónde está el lugar común que nos gusta a los cuatro, cómo resolver un estribillo, y por eso enseguida en el trabajo vamos hacia ahí. Pero... ¿qué había fuera de eso, de lo que conocíamos como banda?", explica Antonio sobre el precipicio creativo que ha supuesto este LP.

Producido por el ganador de varios premios Grammy Joe Chiccarelli, el álbum funciona como once pasos para construir un corazón que cambie el modo en el que sentimos. Con 'Manufacturas del Club de la Gente Sola' exploran "la insensibilidad, los sentimientos que no encajan y el aislamiento", al tiempo que buscan un sonido diferente más allá de su zona de confort: porque el objetivo no es repetir la fórmula que les llevó hasta aquí, sino fabricar otra. Un corazón nuevo, menos blindado y quizá más incómodo, con el que Arde Bogotá quiere seguir subiendo desde Cartagena hasta el cielo.