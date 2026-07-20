Aitana, Arde Bogotá, Lola Índigo o Ana Mena: estos son algunos de los artistas que actuarán en la celebración del Mundial en Madrid

La Selección Española ya ha aterrizado con su segunda copa del mundo. Tras su llegada, a la Roja le espera una larga jornada de visitas, fiestas y celebraciones por Madrid.

En primer lugar, la selección acudirá a la Zarzuela donde serán recibidos por la Casa Real. Posteriormente, cogerán rumbo a Moncloa antes de iniciar el recorrido en el autobús por los lugares más emblemáticos de Madrid. Así lo comunicaba la RFEF que aseguraba que "la rúa concluirá en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración".

Tal y como indican, "desde las 18:00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, sobre las 21:00 horas con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas".

Entre los destacados artistas destacan Arde Bogotá, Aitana, Viva Suecia, Ana Mena y Lola Índigo. Así lo han indicado en sus redes sociales la Selección Española Masculina de Fútbol en X.

Aitana y 'Superestrella': uno de los hits del Mundial

La presencia de Aitana es significativa después de que 'Superestrella' se haya convertido en uno de los hits del Mundial. La canción ha sonado en redes sociales, vídeos de la selección y celebraciones hasta convertirse en el himno no oficial de la conquista mundialista.

La relación de Arde Bogotá con la Selección

También estará Arde Bogotá. La relación del grupo de Cartagena con la selección viene de lejos. Concretamente, su relación comenzó en la Eurocopa de 2024 cuando uno de sus temas, 'Los Perros', acompañó al vídeo en redes sociales previo a la semifinal contra Francia. Dada la buena suerte que esta canción de su último disco hasta la fecha, 'Cowboys de la A3', les dio, la volvieron a utilizar en la semifinal de nuevo contra el equipo galo en el Mundial.

Viva Suecia: "No necesitamos mucho para irnos de fiesta, aunque nunca nos imaginamos que acabaríamos formando parte de una como esta"

Los murcianos Viva Suecia también han anunciado su participación en la celebración. Según han compartido en sus redes sociales, no necesitan "mucho para irnos de fiesta", aunque detallan que "nunca nos imaginamos que acabaríamos formando parte de una como esta". Además, la banda ha subido un vídeo celebrando juntos el triunfo de España tras el partido.

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