Santoral octubre 2026: estos son los santos que se celebran este mes día a día

Si te preguntas cuál es el día de tu santo, quizá lo encuentres en el santoral de octubre. Si también te has preguntado alguna vez, ¿qué santoral se celebra hoy? La onomástica tiene la respuesta.

A lo largo de octubre, el calendario recoge la celebración de numerosos santos y santas que son importantes para la tradición cristiana y dan nombre a distintas celebraciones a lo largo del mes. ¿Te gustaría conocer cuándo se celebra el santo de un familiar, un amigo o el tuyo propio? Consulta el listado y descubre qué nombres tienen su día señalado.

Santoral octubre: ¿qué santos se celebran este mes?

Si quieres saber qué nombres de santos se conmemoran en el mes de octubre, aquí te dejamos los principales de cada día:

1 de octubre - Santa Domana, San Rosendo, San Remigio, Santa Teresa del Niño Jesús y Santa Ludovica.

2 de octubre - San Beato Berenguer, Santo Ángel Custodio y San Uriel.

3 de octubre - San Borja y San Cándido.

4 de octubre - Santa Berenice y San Francisco de Asís.

5 de octubre - San Atilano, Santa Flaviana, Santa Gala, San Mauro y San Plácido.

6 de octubre - Santa Enimia, Santa Fe, San Braulio, Santa Brunilda, San Bruno, San Casto, San Emilio, San Saturnino y San Magno.

7 de octubre - Santa Justina, Santa Osita, San Augusto, San Baco y Nuestra Señora del Rosario.

8 de octubre - Santa Lorenza, Santa Plena, Santa Pelagia y Santa Thais. 9 de octubre - San Aniceto, Santa Sara, San Dionisio y San Domnino.

10 de octubre - San Pinito, Santo Tomás De Villanueva y San Eulampio.

11 de octubre - Santa Piencia, Santa Placidia, Santa Soledad Torres Acosta, Virgen de Begoña, Santa Cleopatra y Nuestra Señora de Aguas Vivas.

12 de octubre - Santa Arlinda, San Serafín, San Wilfrido y Nuestra Señora del Pilar.

13 de octubre - San Edgar, San Eduardo y San Fausto.

14 de octubre - Santa Martirio, San Justo, Santa Fortunata y San Calixto.

15 de octubre - San Leonardo, Santa Tamara y Santa Teresa de Jesús.

16 de octubre - San Galo, Santa Bolona, Santa Eduvigis, San Bercario y Santa Eduvigis.

17 de octubre - Santa Astrid y Santa Mamelta.

18 de octubre - San Lucas.

19 de octubre - Santa Publia / Pudenciana.

20 de octubre - San Eustaquio, Santa Adelina, Santa Laura, San Saúl y Santa Irene.

21 de octubre - Santa Orofrigia, San Malco, Santa Úrsula, Santa Griselda, San Severino, Santa Celina, San Asterio, San Hilarión y San Zótico.

22 de octubre - Santa Nunilona, Santa Plácida, Santa Salomé, Santa María Salomé, Santa Córdula, San Heraclio y San Marcos.

23 de octubre - San Ignacio, San Juan de Capistrano, Santa Oda, San Teodosio, San Servando y San Domicio.

24 de octubre - San Antonio María Claret y Santa Duna. 25 de octubre - San Frontón, Santa Daría, Santa Hildemarca, San Crisanto y San Darío.

26 de octubre - San Evaristo y Santa Gibitruda. 27 de octubre - Santa Capitolina, Santa Emelina, Santa Sabina, San Frumencio, Santa Cristeta y San Elesbaán.

28 de octubre - Santa Anastasia, San Rodrigo Aguilar Alemán, Santa Hermelinda y San Simón.

29 de octubre - Santa Eusebia, Santa Merudina, Santa Elfelda, San Narciso y Santa Ermelinda.

30 de octubre - Santa Bienvenida.

31 de octubre - Santa Notburga, San Alonso, San Wolfgango y San Quintín.