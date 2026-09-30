Estrenos cine octubre 2026: Street Fighter, la historia de Avatar y otras películas que llegan este mes

Octubre de 2026 será recordado como uno de los meses de estrenos cinematográficos más interesantes del año. Podrás disfrutar de adaptaciones de grandes novelas, películas de icónicos videojuegos y films de directores muy queridos por los amantes del séptimo arte. ¿Te gustaría descubrir más? ¡Aquí tienes la cartelera del mes de octubre!

¿Qué estrenan en el cine en octubre?

¡Coge bebida y palomitas, y disfruta de estos grandes estrenos en el mes de octubre!

Digger (2 de octubre de 2026): Alejandro G. Iñárritu y Tom Cruise unen fuerzas en uno de los estrenos más esperados del año. Cruise da vida al hombre más poderoso del mundo, que deberá intentar salvar a la humanidad tras provocar un desastre. El reparto también incluye a Riz Ahmed, Emma D'Arcy, John Goodman y Sandra Hüller.

Avatar Aang: El último maestro del aire (9 de octubre de 2026): la historia de Avatar: La leyenda de Aang regresa con una película de animación que muestra a Aang y al resto de protagonistas ya convertidos en jóvenes adultos, años después del final de la serie.

El precio de la red (9 de octubre de 2026): Aaron Sorkin dirige este drama basado en hechos reales sobre Frances Haugen, la ingeniera que destapó información confidencial de Facebook. Mikey Madison y Jeremy Allen White encabezan el reparto.

Street Fighter (16 de octubre de 2026): el mítico videojuego de lucha vuelve a la gran pantalla con una nueva adaptación protagonizada por Jason Momoa, más de tres décadas después de la versión estrenada en 1994.

Sacamantecas (16 de octubre de 2026): Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz protagonizan este true crime inspirado en una serie de asesinatos ocurridos en el norte de España durante el siglo XIX, mucho antes de que existiera el concepto de asesino en serie.

Remain (23 de octubre de 2026): M. Night Shyamalan se adentra en el romance sobrenatural con una historia basada en una novela de Nicholas Sparks. Jake Gyllenhaal interpreta a un arquitecto que, tras salir de una clínica psiquiátrica, conoce a una misteriosa mujer.

Clayface (23 de octubre de 2026): Matt Hagen, un actor de Hollywood con un pasado difícil, ve su vida destrozada tras quedar desfigurado por culpa de un criminal. Un tratamiento experimental le devuelve su aspecto, pero altera su mente y lo arrastra a una peligrosa espiral de venganza. Se trata de la nueva apuesta del guionista de DC, James Gunn. Esta vez el escritor promete hacer cosas diferentes dentro del cine de superhéroes, así que en este film apuesta por el cine de terror con un presupuesto más contenido de lo habitual.

Karateka (30 de octubre de 2026): este biopic narra la trayectoria de Sandra Sánchez, campeona olímpica de kárate, desde sus comienzos en Talavera de la Reina hasta conquistar el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Andrea Ros y Patrick Criado protagonizan la película.