Playboy saca a subasta sus obras de arte

La revista Playboy, la publicación que lleva más de cincuenta años mostrando algunos de los rostros más deseados del planeta, sacará mañana a la venta en Nueva York 125 obras de su colección, entre las que destaca un cuadro del español Salvador Dalí, así como numerosas fotografías de famosos desnudos.

La puja, que tendrá lugar en la sede neoyorquina de Christie's, lleva el nombre de "The Year of the Rabbit" ("El año del conejo", en español) y dará cabida a parte de las obras de arte que posee la veterana publicación estadounidense, fundada por Hugh Hefner en 1953.

Entre las piezas destacadas de la subasta se encuentra la famosa pintura "Playmate" que en 1966 realizó Salvador Dalí (1904-1989) a petición de la revista, que lo incluyó en su número de enero de 1967 y que estuvo colgado hasta hace poco en la habitación de Hefner en la conocida Mansión Playboy de Beverly Hills (California, EEUU).

Esa pintura está valorada entre 100.000 y 150.000 dólares (75.000 y 113.000 euros). Otro de los atractivos para los seguidores de la revista erótica serán las numerosas fotografías protagonizadas por Marilyn Monroe, la icónica actriz cinematográfica que ocupó la primera portada de la publicación, valoradas entre 10.000 y 30.000 dólares (75.000 y 22.500 euros).

En total se venderán ochenta fotografías de los 20 millones de instantáneas que reúne la colección Playboy, plagadas de caras conocidas como la de Brigitte Bardot, mito erótico de la Francia de los años 50 y 60, o Anita Ekberg, quien antes de protagonizar "La dolce vita" (1960) fue famosa como chica "pin-up".

Tampoco faltan desnudos de algunas de las mujeres más deseadas de las últimas décadas, como las mediáticas Pamela Anderson y Anna Nicole Smith o las supermodelos Cindy Crawford y Elle MacPherson. Más allá de caras famosas, "Playboy" tiene puestas sus esperanzas en la obra "Mouth 8" (1966) del pintor estadounidense Tom Wesselmann (1931-2004), integrante del movimiento del Pop Art y conocido por sus impactantes desnudos femeninos.

Esos seductores labios rojos parten con el precio previsto más alto de la subasta, entre 2 y 3 millones de dólares (1,5 y 2,2 millones de euros). El fundador Hugh Hefner también estará presente en la subasta gracias a un retrato de Herb Davidson, realizado en 1970, que lo muestra con famoso batín.

También se subastarán varias acuarelas del artista peruano Alberto Vargas (1896-1982), uno de los maestros del "pin-up" y que sedujo a los responsables de Playboy, quienes lo incluyeron como un colaborador habitual de la revista