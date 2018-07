Nuevas imágenes de 'Never Say Never', el documental sobre la vida de Justin Bieber

'Justin Bieber: Never Say Never' es una inspiradora historia real y un exclusivo vistazo interior al ascenso de Justin Bieber, el nuevo ídolo del pop. Tras una meteórica carrera, Bieber causa auténtico furor entre miles de fans alrededor del mundo.

La historia que se cuenta en este documento audiovisual transcurre desde que era un cantante callejero en el pequeño pueblo de Stratford, Ontario, pasando por el fenómeno en internet, cómo se convirtió en una super estrella y culminando con un soñado y abarrotado concierto en el famoso estadio Madison Square Garden en 3D.

'Never Say Never' nos mostrará las facetas menos conocidas del artista, como su destreza tocando la batería, un instrumento que comenzó a tocar cuando apenas levantaba dos palmos del suelo y suele quedar en segundo plano tras sus cualidades como cantante y guitarrista.