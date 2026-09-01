Consulta todos los santos de este mes de septiembre 2026, día a día

El mes de septiembre concentra numerosas celebraciones religiosas de especial relevancia. Desde la Natividad de la Virgen María hasta San Jerónimo, el calendario incluye festividades muy conocidas. Estas conmemoraciones forman parte de la tradición de muchas localidades españolas.

¿Qué santos se celebran en septiembre?

Cada día de septiembre está dedicado a uno o varios santos según el calendario litúrgico. Aquí tienes el santoral completo del 1 al 30 de septiembre:

1 de septiembre: San Arturo, San Prisco, San Gil y San Egidio.

2 de septiembre: Santa Raquel, San Almaquio, San Licinio, Santa Ingrid y San Beltrán.

3 de septiembre: San Gregorio Magno, San Aigulfo y San Sándalo.

4 de septiembre: Santa Rosalía, San Amniano, Santa Iris y Santa Monesa.

5 de septiembre: San Bertín, San Lorenzo Justiniano, San Aniano y Santa Obdulia.

6 de septiembre: San Mansueto, San Onesíforo, Santa Eva de Dreux y Santa Prepedigna.

7 de septiembre: San Grato, Santa Regina, Santa Amalberta, San Clodoaldo y San Faciolo.

8 de septiembre: San Camino, Santa Adela, San Adrián, Nuestra Señora de la Victoria, Santa Fuensanta, Nuestra Señora de Gracia, Santa Aurora, Santa Idoia, Virgen de Guía, Santa Ainoa, Nuestra Señora de Meritxell, Natividad de la Santísima Virgen María, Virgen de Covadonga, Santa Núria y Virgen de la Cabeza.

9 de septiembre: Nuestra Señora de Arantzazu, San Andomarro y San Estratón.

10 de septiembre: Santa Pulqueria, San Sóstenes, San Nemesiano, San Auberto, San Nicolás de Tolentino y Santa Metrodora.

11 de septiembre: Santa Régula, Apeles Mártir, Santa Teodora, San Paciente, San Pafnucio y San Verano.

12 de septiembre: San Guido, San Macedonio y Dulce Nombre de María.

13 de septiembre: San Maurilio, Santa Ludmila y San Juan Crisóstomo.

14 de septiembre: Exaltación de la Santa Cruz y Santa Cruz.

15 de septiembre: San Aicardo, Santa Melitina, San Nicomedes, San Porfirio, Nuestra Señora de Mariazel, Santa Aparecida, Nuestra Señora de los Dolores y Virgen de los Dolores.

16 de septiembre: Santa Ludmila, San Principio, San Rogelio, Santa Imelda, San Cipriano, San Cornelio, Santa Eufemia y Santa Edita.

17 de septiembre: Santa Hildegarda, San Lamberto, Santa Ariadna, Santa Camelia y Santa Columba.

18 de septiembre: Santa Ricarda, San José de Cupertino y San Ferréolo.

19 de septiembre: Santa Emilia de Rodat, San Jenaro y Santa Pomposa.

20 de septiembre: Santa Fausta, San Andrés Kim Taegón y Santa Menodora.

21 de septiembre: San Jonás, Nuestra Señora del Henar, Santa Ifigenia, Santa Lutrudis, Santa Débora y San Mateo.

22 de septiembre: Santa Emérita, Santa Salaberga, San Mauricio y San Silvano.

23 de septiembre: Santa Tecla, Santa Heresvida, San Constancio y Santa Polixena.

24 de septiembre: San Gerardo obispo y mártir y Nuestra Señora de la Merced.

25 de septiembre: Santa Aurelia y San Cleofás.

26 de septiembre: San Cosme, Santos Cosme y Damián, Santa Justina, San Damián y Santa Delfina.

27 de septiembre: Santa Fidencia, San Aurelio, Santa Neomisia y San Vicente de Paúl.

28 de septiembre: San Wenceslao, San Lorenzo Ruiz, San Venceslao, Santa Lioba y Nuestra Señora de la Peña.

29 de septiembre: San Miguel, Santa Gudelia y San Gabriel.

30 de septiembre: San Jerónimo, Santa Sofía y San Girólamo.

Santos y festividades destacadas en septiembre

Como has podido comprobar, septiembre incluye algunas de las celebraciones más populares del calendario litúrgico.

Entre ellas destacan la Natividad de la Virgen María (8 de septiembre), la Exaltación de la Santa Cruz (14 de septiembre), Nuestra Señora de los Dolores (15 de septiembre), Nuestra Señora de la Merced (24 de septiembre) y la festividad de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael (29 de septiembre), una de las onomásticas más conocidas del año.

Estos días tienen una especial relevancia en numerosas localidades, donde se celebran fiestas patronales y actos religiosos.