Muere RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en 'Breaking Bad', a los 34 años

El mundo de la televisión está de luto tras conocerse el fallecimiento de RJ Mitte a los 34 años. El actor estadounidense, conocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr., el hijo del protagonista de la exitosa serie 'Breaking Bad', murió este lunes en su domicilio de Brownsville, Texas, según han informado sus representantes.

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte", señalaron sus representantes en un comunicado.

Un papel destacado en la serie

RJ Mitte alcanzó la fama internacional gracias a su participación en 'Breaking Bad', una de las series más aclamadas de la historia de la televisión.

Durante las cinco temporadas emitidas entre 2008 y 2013, el actor dio vida a Walter White Jr., el hijo de Walter White, personaje interpretado por Bryan Cranston.

La ficción narraba la transformación de un profesor de química que, tras ser diagnosticado de cáncer, termina adentrándose en el mundo del narcotráfico.

La serie consiguió un enorme reconocimiento internacional y acumuló 58 nominaciones a los premios Emmy, de las que ganó 16, incluidos dos galardones a la mejor serie dramática.

El personaje de Mitte fue uno de los integrantes principales de la familia White y tuvo un papel destacado durante el desarrollo de la historia.

"Te echaré de menos, hijo"

Bryan Cranston, protagonista de la histórica 'Breaking Bad', ha sido uno de los primeros en reaccionar a la muerte de RJ Mitte. El actor ha hablado sin tapujos de la causa de la muerte, el suicidio, y ha lamentado profundamente el fallecimiento.

"Es especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué? Hace apenas unas semanas estábamos intercambiando mensajes para organizar cuándo podíamos quedar a comer. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sí sé que lo quería y que disfruté enormemente de su compañía durante los años que trabajamos juntos en la serie, y también después, cuando los focos de 'Breaking Bad' se apagaron... Te echaré de menos, hijo".

Referente para las personas con discapacidad

Más allá de su trayectoria como actor, RJ Mitte también destacó por su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El estadounidense tenía parálisis cerebral, una condición que también compartía su personaje en 'Breaking Bad'.

Su experiencia personal le permitió aportar una dimensión especialmente realista a la interpretación de Walter Jr. y convertirse en una voz reconocida en favor de la inclusión.

Sus representantes destacaron que, gracias a su propia experiencia, aportó "autenticidad a su personaje y creó una plataforma para la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad".

Mitte aprovechó la popularidad conseguida con la serie para promover una mayor representación de las personas con discapacidad en la industria audiovisual.