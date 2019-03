Muere Hal David, creador de grandes bandas sonoras

Hal Davis ha muerto en Los Ángeles a los 91 años. David murió el sábado en el Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles a causa de complicaciones derivadas de un derrame cerebral, según informó hoy un portavoz de la Sociedad de Compositores, Autores y Editores (ASCAP por su sigla en inglés) de Estados Unidos, que el letrista dirigió años atrás.

Dos hombres y un destino y su banda sonora marcaron una época y también la carrera de Hal David. Ganó un oscar "Raindrops keep fallin' on my head". Su faceta como compositor no quedó ahí, otro de los himnos del amor lo cantaron Tom Jones o Dionne Warwick.

Fue sobre todo la interpretación de Jackie Delshannon quien le dio a conocer al mundo entero con una canción que ha sido una de las más utilizadas en el cine.

Cerca de treinta películas la han incluido en su banda sonora. Entre ellas, Alfie, Casino Royal o Forrest Gam. Ha sido versionada por más de cien artistas como The Supreme, Ronan Keating o Coldplay.

El rey del rock and roll, Elvis Presley también cantó una de sus temas. Música delicada, estupendos arreglos y letras, una vida entregada a la música. Con su forma sencilla de transmitir sentimientos creo canciones que son auténticas declaraciones de amor.