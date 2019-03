Michael Franti y Macaco refrescan el verano con 'The Sound of Sunshine'

Vienen dispuestos a 'refrescarnos' el verano con su música. Michael Franti & The Spearhead llegan a España dispuestos a conquistar el mercado de nuestro país, y, de momento, cuentan con un anfitrión de lujo: Macaco.

El cantante colabora en la versión en español de la canción que da título al disco: 'The Sound of Sunshine'.

Franti lleva dos décadas en el mundo de la música, y ha ido pasando por diferentes etapas y grupos. Desde el punk con 'The Beatnings' o el hip-hop con 'The Disposable Heroes of Hiphoprisy', hasta The Spearhead, donde recaló a principios de los noventa.

'The Sound of Sunshine' llega para hacernos bailar este verano. El propio Usa Today lo ha definido como un disco "con grooves, reggae-pop y canciones radiantes y llenas de esperanza".