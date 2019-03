El cantante Marc Anthony está en nuestro país presentando su último trabajo titulado, Iconos. En él versiona grandes baladas. Entre ellas el famoso '¿Y cómo es él?' de José Luis Perales.



"Son temas que escuchaban mis padres", dice Marc Anthony a Antena 3, que además confirma que el propio Perales le ha felicitado.

Pero, ¿tiene miedo a las comparaciones? "Para nada. Ésas canciones ya han quedado en la historia de la música porque se interpretaron en su día por grandes artistas. Yo les rindo tributo", asegura.

Orgulloso de su mujer

Anthony vive la dicotomía lingüística entre el castellano y el inglés. Pero cuando se trata de hablar de su mujer, Jennifer López, ahí no duda. "Si antes rezaba 20 veces ahora lo hago 40 por lo feliz que soy", nos dice.



No le importa que para muchos le conozcan como el marido de Jennifer López, lo lleva con orgullo.



El reguero de almíbar que dejan sus apariciones en público es el reflejo, nos asegura, de su relación. "Nos compenetramos muy bien. Sabemos en todo momento cuando uno necesita el apoyo del otro", dice.



Piloto de helicópteros, apasionado del diseño por ordenador y de la historia, le hubiera gustado presenciar el descubrimiento de América, todavía recuerda aquella vecina a la que le daba serenatas. "Y ella me tiraba agua fría", asegura.



Ahora sus baladas han conquistado el corazón de miles de mujeres. El próximo sábado lo volverá a intentar participando en el festival Valladolid Latino.