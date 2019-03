Es uno de los artistas que más amigos tiene. La agenda de su teléfono móvil está repleta de ellos, y buena parte han participado en este disco.

Estopa, de los que destaca su amistad, Manolo García, del que destaca su sabiduría, Fito Cabrales, del que destaca su oficio y sus años en la carretera.

Juanes no pudo realizar un dueto con él pero a cambio le sugirió el título del álbum. 'Estaba esos días grabando su propio disco pero me dijo que tenía un buen "vecindario" de colaboradores. Y me quedé con esa idea', dice Macaco.

De Brasil, México, Argentina, Senegal o Mali. Artistas de medio mundo han colaborado con Macaco. Un cantante con más de 10 años de carrera pero descubierto por mucho después del exitazo de 'Moving'. 'Si vienes a uno de mis conciertos descubres que soy artista de más de una canción. No soy un bluff', asegura.

Y para demostrarnos publica 19 duetos y dos temas nuevos.