Katy Perry Vs Rihanna: duelo de divas en Rock in Rio 2011

Miles de personas se congregaron en la jornada inaugural del Rock in Rio, que ha regresado a su ciudad de origen, Rio de Janeiro, después de diez años de ausencia.

La apertura oficial, fijada para las 14.00 horas, estuvo marcada por las altas temperaturas que se registraban en Río de Janeiro y por las carreras de los seguidores para conseguir el mejor hueco cerca del escenario principal tras largas colas de espera para acceder al recinto.

El espectáculo comenzó con un concierto de los grupos brasileños "Móveis Coloniais de Acaju" y "Orkestra Rumpilezz", que se subieron al escenario Sunset en compañía de la cantante Mariana Aydar.

La fiesta siguió durante la tarde con las actuaciones, entre otros, de los brasileños Rui Veloso y Bebel Gilberto. El punto fuerte lo marcaron Katy Perry, que brilló con sus trucos de magia y sus cambios de vestuario y Rihanna, cuyo concierto empezó con dos horas de retraso.

Por su parte, Elton John tocó cerca de dos horas, anclado a su piano, interpretando temas como "Rocket Man", "Don"t Let The Sun Go Down On Me" o "Croc Rock".