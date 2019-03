Julio Iglesias: "Probablemente sea el último acto público de mi vida"

El tenista español Rafael Nadal ha hecho entrega, en un acto celebrado en el Instituto Cervantes de Madrid, de dos premios históricos al cantante y amigo personal Julio Iglesias, por ser el artista que más discos ha vendido en España y por ser el artista latino que más discos ha vendido en España.

El mallorquín, que acudió al evento acompañado de su padre y de su tío Miguel Angel Nadal, se subió al escenario para alabar a su amigo, del que destacó que era "un honor" otorgarle tan prestigiosos galardones.

"Julio puede conquistar los corazones de cinco continentes. Siento admiración no sólo por su música, sino también por sus ganas de superación porque después de toda una vida, sigue adelante. Julio es esa persona que me llamó en mis peores momentos y que se coge un avión para cantar en la presentación de mi Fundación. Es un honor y un acierto de mi país honrarle en un día como hoy", comentó Nadal.

Acto seguido, las dos figuras de la noche se fundieron en un abrazo ante la nube de 'flashes' que captaban la imagen de dos de los españoles más reconocidos en el globo. Cuando Nadal le entregó los dos trofeos, uno con reminiscencias de la Copa del Mundo y otro con un uno que similar al que Julio Iglesias lució en la cantera del Real Madrid como guardameta, el madrileño le dio un sentido beso al balear.

Julio Iglesias se despide de la vida pública

Una vez sobre las tablas, el premiado, con más de 23 millones de discos vendidos en España y más de 300 millones en el mundo, visiblemente emocionado, reconoció que era el "momento más emocionante" de su "vida".

"Rafa es una persona importante en mi vida, porque su pasión le convierte en el deportista español más grande de la historia y en uno de los mejores del mundo. No creo que vaya a haber un día más importante y emocionante de mi carrera y de mi vida, por eso va a ser el último acto público al que acuda", reflexionó el madrileño.

"Cuando he visto a Rafa, joven y fuerte, me dice que lo que más le motiva es la pasión por lo que hace. Yo he hecho grandes cosas con una pequeña voz. Como Rafa, cuando Federer le da un 'drive'. Pero hay veces que la gente con menos posibilidades, llega más lejos. Todo es por el esfuerzo", concluyó 'Julito' con esta analogía entre su figura y la de Nadal.