Jesús Vázquez, primer hombre en posar desnudo en Interviú

Llevaba semanas anunciándolo y por fin ha llegado el momento. Los quioscos se han vestido de gala para recibir el primer desnudo masculino de los 34 años de vida de la revista Interviú. El elegido ha sido el conocido presentador Jesús Vázquez, uno de los más admirados y queridos de los últimos años.

Durante la entrevista, el presentador ha confesado que su posado "es un acto de libertad" y que quería ser "el primer chico en posar desnudo en Interviú". Además explicó que, de esta forma, finaliza una etapa en su vida.

"El físico me ha acompañado pero ya tengo 45 años y estoy un poco cansado de la etiqueta del físico, de la presión de cuidarlo y de las renuncias que implica. No quiero coger atajos para estar bien y me estoy despidiendo de que mi cuerpo sea mi principal tarjeta de presentación", aseguró Jesús Vázquez.

"Me estoy despidiendo de mi cuerpo"

El conocido presentador ha posado además con un fin solidario. Cederá todo el dinero a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que se encargará de construir una escuela en Dadaab, Kenia.

Un hombre de película

El reportaje fotográfico supone un "guiño al cine" en el que el presentador "interpreta en las fotografías distintos papeles clásicos". Con sombrero y secador en mano, recrea al Brad Pitt más inocente de Telma y Louise, se disfraza del atractivo Hugh Jackman en la reciente Lobezno o con un simple taparrabos dando vida a Tarzán.

En la segunda parte, Jesús Vázquez rinde homenaje a su condición sexual con sensuales fotografías de él mismo posando con la bandera gay. Es curioso que el reportaje coincida con la Semana del Orgullo.

El presentador explicó que su salida del armario fue "uno de los momentos más importantes" de su vida. "El armario es un sitio terrible en el que vivir. Engañarte a tí mismo y a los demás tantos años se hace terrible", sentenció.