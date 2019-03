Imagina que John Lennon siguiera con nosotros

El genio falleció el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York, a causa de los cuatro disparos de Mark David Chapman, que atravesaron su cuerpo dejándole sin vida.

Hoy cumpliría 70 años, dejó detrás de sí, a su mujer Yoko Ono, a sus hijos Julian y Sean, a sus ex compañeros en los Beatles McCartney, Harrison y Starr; pero sobretodo dejó sin voz a millones de fans y amantes de la música, a los que durante treinta largos años sólo les han quedado sus canciones, las canciones de John Lennon.

En internet y en todo el mundo se suceden los homenajes, cómo en está cuenta de Youtube en la que Yoko Ono, Aerosmith, Jeff Bridges o Jonas Brothers felicitan a Lennon en el que sería su 70 cumpleaños.

En estos días me gustaría poder decir feliz navidad (la guerra se ha acabado) y jugar con vosotros a esos juegos mentales. Pero no puedo por eso te pido que te pares y pienses que todo lo que necesitas es amor, que imagines por un momento que Lennon siguiera con nosotros. No tienes que hacerlo porqué sigue aquí, en su música y en sus canciones.