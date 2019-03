Imágenes que aparecen en el trailer, pero no en la película

Así se promociona lo último de Robert Rodríguez. Un trailer cargado de violencia y sensualidad pero en dosis medidas para ser apto para todos los públicos, y de eso no se salva una escena con Jessica Alba: nada más normal que ducharse en ropa interior. La realidad es que la actriz latina aparece destapada en la cinta.

Otro juego de agudeza visual con título en cartelera. 'El americano'. ¿Qué sorprende a George Clooney? Quizá que en un trailer la chica aparece con parte de arriba del bikini y en otro no.

Pero la tendencia no siempre es tapar. En el trailer de la reciente "Come, Reza, Ama" Julia Roberts busca consejo materno, pero no busquen a su madre en la película. Personaje eliminado.

Fuera también del montaje final este multi apuntado Adrien Brody de Predators. Y así decenas de ejemplos. Los trailers, muchas veces, están hechos ex profeso para la promoción. Otros sencillamente son de películas que no existen o de cómo se locuta un trailer.