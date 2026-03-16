El 'no a la guerra' en los Óscar tiene acento español y lo grita Javier Bardem: "Otra guerra ilegal"

El "no a la guerra" en la gran noche de Hollywood ha tenido acento español. En una gala blindada por la amenaza iraní tras el ataque de Estados Unidos a Irán las expectativas eran altas para saber si el mundo del cine iba a alzar la voz. No ha sido así y la 98 edición de los Oscar ha pasado por ser una gala discreta, con pocas reivindicaciones y tímidos chascarrillos en contra de la guerra.

El tono más claro y alto lo entonó Javier Bardem. Ha sido la cara de la reivindicación del "no a la guerra" en los Óscars. El actor español se pronunció a favor de una "Palestina libre" y de un rotundo "no a la guerra".

En la solapa de su chaqueta, Bardem lucía la misma pegatina del 'No a la guerra' que usó e 2003 para protestar por la guerra de Irak. Bajo ella una chapa con la caricatura de Handala, un símbolo de la resistencia palestina creado en 1969.

Bardem dejó clara su postura tanto en la alfombra roja como en el escenario cuando presentaba el apartado a la 'Mejor película internacional' que no alzó la española 'Sirat' sino la noruega 'Sentimental value'.

"Hay que aprovechar esto para hablar de las cosas que importan. El cine hay que celebrarlo… pero también hay que aprovechar este altavoz para las cosas que han creado tanto dolor en el mundo", dijo a su llegada. Además, se mostró categórico al asegurar que igual que en 2003 este conflicto está "basado en mentiras". "Estamos en las mismas, es otra guerra ilegal, matando gente inocente, basados en mentiras, antes eran armas de destrucción masivas ahora es acabar con un régimen, que no lo han acabado si no lo está radicalizando aún más con esta ofensiva ilegal".

Bardem, de camino a la gala ya había dado pistas de lo que iba a hacer al publicar en sus redes una imagen con la pegatina y la chapa.

Aunque no fue el tono general, el grito de Bardem no fue el único. David Borenstein, director de la acalamada película 'Mr Nobody Against Putin'alzó la voz para que se detengan las guerras en el mundo tras recoger el Óscar a mejor documental. "Hay algunos países en los que en lugar de estrellas fugaces, lanzan bombas y drones. En nombre de nuestro futuro, en nombre de todos nuestros hijos, ¡detengan estas guerras ahora!". El público correspondió con un intenso aplauso.

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