Los Oscar blindados ante la amenaza iraní

Esta gala de los Oscar es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Todo está a punto en el teatro Dolby. El despliegue de seguridad es aún más amplio este año. Hay más de mil agentes entre policía, seguridad privada, francotiradores en azoteas, artificieros y perros detectores de bombas. La amenaza de un ataque con drones iraníes en California ha alarmado al FBI y a la policía de los Ángeles, que trabajan conjuntamente en el operativo. Dicen estar atentos a cualquier amenaza, ataques de actores solitarios, células durmientes o amenazas cibernéticas.

Gaza e Irán presentes en la ceremonia

Una ceremonia con películas cargadas de crítica social en la que está por ver si los mensajes sobre la guerra se cuelan en los discursos. El cine iraní estará muy presente. Tiene dos nominaciones en esta edición. La película It Was Just an Accident es casi tan potente como la propia historia. Detrás hay represión política, rodajes clandestinos, guionistas encarcelados y una crítica directa al régimen iraní. Desde el otro lado del Atlántico llega este retrato de Hind Rajab, la niña palestina que murió atrapada en un coche en Gaza entre ataques israelíes. Su película está nominada a mejor largometraje internacional.

Hollywood aprovecha el despliegue para lanzar sus críticas

Aunque Hollywood está en otros asuntos. Como en la fusión de Paramount con Warner Bros, aprobada por la administración Trump, y que puede dejar a cientos de trabajadores de la industria en la calle. Algunos activistas ya han lanzado sus mensajes por toda la ciudad. También hacia las políticas trumpistas. Como la crisis migratoria provocada por el ICE.

Una gala llena de sorpresas y por la que veremos circular a estrellas que, en muchas ocasiones, han sido muy críticos con el gobierno de Trump. Entre ellos Leonardo DiCaprio nominado a Mejor Actor por One Battle After Another ha criticado repetidamente las políticas climáticas de Trump. Tras la salida de EE. UU. del Acuerdo de París, escribió que la decisión de Trump amenazaba la “habitabilidad futura del planeta”. Wunmi Mosaku, asociada al reparto de Sinners, criticó las políticas migratorias y las redadas del ICE durante su segundo mandato y describió el clima político en EE. UU. como “verdaderamente distópico” en una entrevista.

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