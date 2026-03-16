'Una batalla tras otra', la gran triunfadora de los Óscar, y la lista del resto de premios

Un Óscar tras otro, la película de Paul Thomas Anderson, 'Una batalla tras otra' ha sido la gran triunfadora de la 98 edición de los premios Óscar. En total seis estatuillas entre las que se encuentran la de mejor película y mejor dirección.

No hubo suerte para la española 'Sirat' ya que en la categoría internacional se impuso la noruega 'Valor Sentimental'.

La de este año ha sido una noche de fiesta para el cine en la que se esperaban más guiños a la actualidad de los que hubo. Una gala discreta, nada reivindicativa y aunque algún que otro mensaje contra la guerra se escuchó, la tónica predominante ha sido la de una gala sin carga política.

Thomas Anderson en uno de sus discursos dedicó a sus hijos el premio y aseguró que la película la escribió como una manera de pedir perdón por "el desastre" que de las generaciones de antes dejan a las que vienen. Calificó su trabajo como "una exploración" de la familia, la paternidad y la lucha de un padre soltero por darlo todo por su hija.

A continuación repasamos las grandes triunfadoras de la noche más especial para Hollywood.

'Una batalla tras otra'

Es una comedia dramática que sigue la historia de Bob Ferguson, un antiguo revolucionario de izquierdas que tendrá que salvar a su hija de las garras de un supremacista blanco. Leonardo Di Caprio interpreta a Bob, mientras Sean Penn interpreta la figura del supremacista blanco.

'Una batalla tras otra' era la segunda con más nominaciones en esta edición de los Óscar, por detrás de 'Los pecadores', que obtuvo el mayor número con 16. El film de Paul Thomas Anderson se llevó los siguientes galardones:

Mejor película

Mejor dirección

Mejor guión adaptado

Mejor actor secundario

Mejor edición

Mejor casting, una categoría que se estrenó esta edición

'Los Pecadores'

Partía como la favorita al ser el título que más nominaciones había conseguido, un total de 16. Sin embargo, solo ha firmado 4 estatuillas. Michael B. Jordan subió por este título a recoger la estatuilla de mejor actor.

Mejor actor

Mejor guión original

Mejor fotografía. Autumn Durald se convierte en la primera mujer en hacerse con este galardón

Mejor banda sonor

'Frankenstein'

Le película de Guillermo del Toro se llevó tres premios:

Mejor diseño de vestuario

Mejor maquillaje y peluquería

Mejor diseño de producción

'K-Pop Demon Hunters'

El fenómeno global de la animación y la música k-pop confirmó su éxito al alzarse con los dos Óscar a los que aspiraba. La historia de las tres integrantes del grupo HUNTR/X, que combaten demonios inspirados en el folclore coreano, capturó al público con una narrativa, estética y música propias de la cultura pop de Corea del Sur que también conquistaron a la critica estadounidense.

Mejor película de animación

Mejor canción original por 'Golden'

'Hamnet' y 'Weapons'

La irlandesa Jessie Buckley cumplió los pronósticos y ganó el Óscar a mejor actriz por su interpretación de Agnes, la mujer de Shakespeare en 'Hamnet', de Chloe Zhao. Mientras que Amy Madigan dio la sorpresa al ganar el premio secundario por 'Weapons'.

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