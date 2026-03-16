Yolanda Díaz acude a la gala de los Óscar para apoyar 'Sirat', la película del gallego Oliver Laxe que se va de vacío

No lo ha logrado 'Sirat'. Era la candidata española a conseguir un Óscar, pero no ha podido cumplir su sueño en Los Ángeles a donde llegó con dos nominaciones en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido.

En la categoría de mejor película internacional, la noruega 'Valor Sentimental'de Joachim Trier se impuso tanto a la española como a la cinta brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho.

Oliver Laxe, director de 'Sirat' aseguraba en la alfombra roja: "Yo sé que lo tengo más difícil", en relación a la segunda candidatura de mejor sonido en la que se impuso Stephen Mirrione por 'F1', protagonizada por Brad Pitt como un veterano piloto que regresa a los circuitos de competición de Fórmula 1. De haberlo logrado, el equipo de Sirat se hubiera convertido en el primer equipo totalmente femenino que ganase el Óscar al mejor sonido.

Ambientada en las inmensidades del desierto marroquí, 'Sirat' combina actores profesionales, como López, con intérpretes no profesionales, creando una experiencia inmersiva y radical que desafía las convenciones narrativas.

Para apoyar al gallego se desplazó a Los Ángeles la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, muy amiga de Oliver Laxe. La ministra de Trabajo ha acudido a la gala acompañada por José López conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia, José López Campos y aunque no ha pasado por la alfombra roja ha reivindicado la marca España, en concreto la moda gallega al llevar un vestido de Purificación García.

Laxe ha agradecido la compañía: "Me parece un gesto bonito" y al ser preguntado en calidad de qué acudían contestó: "En calidad de seres humanos que entienden que estar aquí es una representación de España".

También su rival 'El agente secreto' se fue de vacío. La cinta brasileña de Kleber Mendonça Filho llegaba con con cuatro nominaciones. Mejor película, mejor película internacional, mejor actor (Wagner Moura) y mejor casting (Gabriel Domingues).

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