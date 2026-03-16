La gala de los Óscar se pone de perfil a la reivindicación aunque con protestas en las calles y algún chascarrillo: "Todo va genial"

Hollywood se vuelve a poner de perfil. Estos tampoco han sido los Oscar de la política ni del compromiso. Algún chascarrillo, alguna referencia lejana y poco más. Nadie ha pronunciado el nombre de Trump.

Ha sido el actor español, Javier Bardem, el más directo, el que ha llevado el 'no a la guerra' a la gala. Bardem ha sido el más reivindicativo, tanto cuando ha salido a entregar el premio a la mejor película internacional que ha sido para 'Valor sentimental', como en la alfombra roja donde ha mostrado a Handala, un personaje que se ha convertido en un símbolo para el pueblo palestino y ha lucido una pegativa de 'No a la guerra', la misma, dice Bardem, que hace 23 años contra la guerra de Irak. "Es una gran oportunidad para decir cosas como 'No a la guerra', no a esta guerra ilegal que causa tantas muertes", ha asegurado el actor español.

Además, algunos asistentes han llevado otras insignias con mensajes reivindicativos. El gallego Oliver Laxe, director de 'Sirat', que no ha conseguido hacerse con las estatuillas de las dos categorías a la que estaba nominada, como mejor película extranjera y mejor sonido, ha lucido una insignia de una sandia, símbolo de Palestina. "Los palestinos están sufriendo, sin duda, y me gustaría compartir su dolor", ha declarado el director gallego a los medios internacionales en la alfombra roja.

También el elenco de 'La voz de Hind Rajab', que ha conseguido el Oscar a la mejor película extranjera, ha lucido una chapa con el lema 'Artists4Ceasefire', en apoyo al alto el fuego en Gaza. "Estamos aquí como artistas que abogamos por un alto el fuego", ha declarado la actriz protagonista Saja Kilani.

Dentro del Dolby Theatre, durante la gala, también ha habido algún alegato puntual contra la guerra. La Academia de Hollywood ha decidido volver a contar con la presencia de Conan O'Brien como presentador quien con ironía ha asegurado: "El año pasado, cuando fui presentador, Los Ángeles estaba en llamas. Pero este año, todo va genial". El cómico también ha querido, en un perfecto español, También ha querido saludar a los hispanohablantes: "Hay 2 billones de personas viendo los Oscar ahora mismo en todo el mundo, saludemos a algunos de ellos. Si nos estás viendo desde España, 'Hola soy Conan O'Brien y es un placer darle la bienvenida a los Óscars", ha pronunciado. También ha hecho referencia al aumento de la seguridad por el miedo a un atentado tras la intervención militar de Estados Unidos en Irán.

Protestas en los exteriores del Dolby Theatre

Pero las protestas también estaban a escasos metros del teatro. La policía ha detenido a un manifestante que trataba de bloquear el tráfico.

El grupo de protestantes portaban camisetas que decían: "Alto al tráfico de niños" o "que se lleven los expedientes a juicio", en referencia a los archivos de Jeffrey Epstein, y "salven a nuestros hijos, no a los pedófilos".

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