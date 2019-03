El gospel regresa a Tenerife de la mano del Spirit of New Orleans Gospel Choir

Spirit of New Orleans Gospel Choir es un grupo que tiene sus orígenes en los mundialmente conocidos Joyful! (Soul-Gospel y Rhythm & Blues). En sus comienzos, el grupo formaba parte de la sección de coros de los Joyful aunque finalmente se convirtió en una formación permanente y autónoma, según informó en un comunicado el Cabildo de Tenerife.

Su nombre alude a una coral de gospel de la ciudad del delta del Mississippi, pero además es una declaración de intenciones. Invocan el espíritu del gospel desde la sala de conciertos europea con la misma intensidad y la misma convicción que si lo hicieran para una congregación anónima en una iglesia desconocida del profundo sur americano.

El misterio central de esta ciudad, hecha de agua y de canciones, patria de Louis Armstrong y de Mahalia Jackson y de una lista interminable de originalidad y de talento, es que sus calles están llenas de estrellas. Su gospel tiene el sabor de todo gospel pero con acentos de blues y de jazz propios del espíritu de la ciudad sureña.

Spirit of New Orleans ha actuado junto a grandes artistas como Yolanda Adams, Thelma Houston, Bryan Adams, Earth Wind and Fire, Stacy Latisaw, Dougie Fresh, Harlem Gospel Singers, Kirk Franklin, la diva del blues Marva Wright y la banda de pop alemán Pur.