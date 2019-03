El 'fotógrafo de la calle' expone en Madrid

Podría ser cualquier ciudad. Pero Scott Schuman rastrea hoy Madrid. Su mirada ya está acostumbrada. Ya ha encontrado un objetivo y va a por él. Así trabaja este paparazzi de la moda callejera. Pero ¿qué busca?

"Algo que visualmente tenga carisma, de ese que te atrae" nos dice.

Un personaje especial y un entorno diferente. Ha captado imágenes increíbles en las principales ciudades del mundo. Todos tienen algo especial. La mayoría posan sin problema, y le preguntamos. ¿Nunca le dicen que no? "Si, pero ¿qué puedes hacer? Si no recibo algún no, siento que no he trabajado lo suficiente", comenta el autor.

Algunas de esas fotos hacen dudar. ¿De verdad encontró a estas persona por la calle? "Si", nos contesta. "En Nueva York, en la calle 15. Venía de algún evento. Es un personaje conocido allí. Le vi caminando por la calle y le pedí que se parara ahí".

Dice que Scott Schuman que no ha visto en Europa mujeres más guapas que las españolas, pero que tenemos un problema: "Creo que sienten que si no tienen mucho dinero, no pueden ir a la moda".

Su blog, 'The Sartorialist' recibe 14 millones de visitas al año y factura más de 800 mil euros al mes. Todo un negocio de moda… barata.