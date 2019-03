El Festival En Vivo 2010 cierra sus puertas en Getafe después de tres días de música ininterrumpida, una gran fiesta celebrada a lo grande en el Cerro de Los Ángeles, donde Fito se erigió este sábado como profeta del rock and roll.



Más de 70 grupos y artistas de todos los estilos musicales han formado parte del primer Festival En Vivo, que reunió hoy en el recinto Getafe "Open Air" a más de 37.000 personas, según datos de la organización.



Además muchos de los artistas presentaron nuevos trabajos en el encuentro llevado a cabo en esta localidad del sur de Madrid, que puede presumir de haber acogido al primer macrofestival de estas características en la Comunidad Autónoma.



En la variedad está la base del éxito y como muestra la jornada de hoy, que comenzó con propuestas tan variadas como las de Canteca de Macao, Quique González y Gatillazo, dominadores de géneros tan dispares como el flamenco, el rock y el punk.



El público creció paulatinamente con los directos de Celtas Cortos y Los Suaves, que ofrecieron dos grandes conciertos cuando la noche se instalaba en el recinto del Getafe "Open Air".



Desde Valladolid, aunque irlandeses, escoceses o bretones de adopción musical, se presentaron Celtas Cortos con su reciente trabajo discográfico "Introversiones".



Los Suaves caminaron entre clásicos del rock como "Pensando en ti" o "Dolores", el último tema interpretado por Yosi Domínguez, quien se despidió con un "streptease" en el Escenario 2.



La Cabra Mecánica ofreció una actuación en la que no faltó "La lista de compra", cantada en compañía de Ana Saboya, vocalista del grupo madrileño Canteca de Macao.



Fito tuvo el placer de congregar ante sus narices a una enorme marea de seguidores, muchos de ellos aún convalecientes de la descarga sonora de Soziedad Alkoholica, que además levantó con su actuación una enorme polvareda.



"Buenas noches majos", saludó Fito a un horizonte interminable de cabezas que bailaba y coreaba cada una de las letras del músico.



Tras un arranque a ritmo de jam session fue el turno de "Antes que cuente diez", el primer gran éxito de Fito, que continúo con "Las palabras", "Por la boca vive el pez" y "Que viene y va".



La banda que acompaña a Fito demostró su valía a mitad del concierto y se lució antes de "Me acordé de ti", una de las letras de Fito & Los Fitipaldis, anterior proyecto musical del cantante,

El concierto se desarrolló con la habitual melancolía que impregna muchas de las letras de Fito, quien grabó el saludo del público del Festival En Vivo.



Con "Corazón oxidado" el músico enamoró a un macrofestival que ha recibió al cantante vasco con los brazos abiertos.



Tras Fito será el turno de Berri Txarrak, una banda que asegura algunos de los pasajes más demoledores del festival, que presenta nuevo disco, "Paiola", una obra repleta de psicodelia rockera de la banda formada en Lekumberri (Navarra), que ha generado una enorme expectación.



Otro de los momentos mágicos de En Vivo 2010 lo protagonizará CPV, una banda que actuará pasadas las dos de la madrugada cuando el Escenario 3 despida a La Excepción, un grupo que juega en casa y que llevó la magia de Pan Bendito hasta Getafe.



La formación original del Club de los Poetas Violentos volverá a presentar los temas de "Madrid Zona Bruta" (1994), el primer trabajo de rap editado en España.

De Acero, Powerages, Gansos Rosas y Kurt Coband finiquitará el Festival En Vivo, que concluirá con los conciertos homenaje a Extremoduro, AC/DC, Guns and Roses y Nirvana.