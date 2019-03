Fallece a los 93 años de edad la cantante Chavela Vargas

La cantante mexicana Chavela Vargas ha fallecido a los 93 años de edad de una insuficiencia respiratoria después de agravarse los problemas respiratorios que sufría por una afección pulmonar.

La artista, cuyo nombre real es Isabel Vargas Lizano, fue atendida desde el domingo pasado por un equipo médico encabezado por el especialista José Manuel Núñez en el hospital Inovamed de Cuernavaca, capital del central estado de Morelos.

Vargas llegó a México el 26 de julio después de casi un mes en España, donde viajó para ofrecer un recital con temas del disco que dedicó al poeta Federico García Lorca, titulado "La luna grande", y para presentar sus memorias. Este esfuerzo le pasó factura y el 12 de julio fue internada en un hospital de Madrid, en el que estuvo hasta el 21 de julio.

El sábado, en su cuenta de Twitter, Chavela Vargas expresaba: "Yo no me voy a morir porque soy una chamana y nosotros no nos morimos, nosotros trascendemos".

La artista mexicana tenía grandes dificultades respiratorias debido a su afección pulmonar. Necesitó respirador artificial pero ella se negó a que le aplicaran métodos invasivos, según explicó su médico.

Su cuerpo ya está en México D.F.

El cuerpo de Chavela Vargas ha llegado a México D.F. a la 1.00 de la madrugada, hora española. El cuerpo de Vargas será trasladado el lunes a la plaza Garibaldi, donde recibirá un homenaje.

Asimismo, recibirá otro homenaje el martes en el Palacio de Bellas Artes. Los restos de la cantante serán incinerados y las cenizas serán esparcidas en Tepoztlán, en Morelos.

Vargas llevaba ocho días ingresada con graves afecciones en varios órganos y finalmente falleció en torno a las 20.00 horas, según ha confirmado una amiga de la intérprete, la periodista y escritora María Cortina.

El último parte médico, difundido el sábado por el hospital, recoge que Vargas padecía insuficiencia cardiaca congestiva descompensada, fibrilación auricular paroxística compensada, falla renal crónica agudizada, neumopatía intersticial crónica, hipertensión pulmonar severa y enfermedad cardiaca pulmunar.