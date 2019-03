Éxito y controversia, dos años de la muerte de Michael Jackson

El legado de Michael Jackson, de cuya muerte se cumplen este sábado dos años, continúa vivo en forma de nuevos éxitos musicales y de un proceso judicial que no termina de arrancar, en el que se volverá a poner en cuestión su enigmática figura.

El cantante falleció a los 50 años el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles después de una noche de insomnio precedida por una jornada de ensayos que poco hacían presagiar, según los testigos, el trágico y repentino final del "rey del pop", quien iba a reaparecer sobre los escenarios ese verano en Londres tras ocho años de silencio.

Aquellas sesiones a puerta cerrada en el Staples Center, el pabellón donde juegan Los Angeles Lakers, fueron finalmente sus últimas actuaciones y generaron 100 horas de grabación que se tornaron en un documental póstumo llamado igual que su gira, "This Is It", que recaudó más de 260 millones de dólares (unos 182 millones de euros) en taquilla.

Una cinta homenaje editada para mostrar el talento del artista de la mejor forma posible, en virtud del acuerdo alcanzado por el fondo fiduciario de Jackson y el estudio Sony, que adquirió el derecho de explotación de las imágenes, y que ha despertado un interés incluso mayor por las secuencias descartadas.

Juicio pendiente

Jackson murió víctima de una sobredosis de medicamentos que según la fiscalía le administró quien fuera su médico personal, Conrad Murray, que fue acusado de homicidio involuntario y podría ser condenado a cuatro años de prisión.

El médico ha insistido en su inocencia y sus abogados han solicitado el metraje completo del rodaje de los ensayos para utilizarlo como parte de su argumentación, algo a lo que Sony se ha resistido pero que el juez del caso, Michael Pastor, ha considerado pertinente.

Según los medios estadounidenses, la defensa considera que en esas imágenes hay pruebas de que Jackson no se encontraba en un buen estado de salud antes de la noche de su muerte, lo que podría sembrar una duda razonable en el jurado sobre la verdadera responsabilidad de Murray en el final del "rey del pop".

Sus abogados ya insinuaron en sesiones previas con testigos la posibilidad de que Jackson se autoinyectara el anestésico propofol que la autopsia determinó como factor determinante de su muerte. Está previsto que el juicio comience en septiembre, medio año más tarde de la fecha inicial después de que Pastor decidiera dar más tiempo a las partes para preparar el caso.