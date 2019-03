El estado de Ortega Cano se agrava en las últimas horas

Las últimas horas de la tarde de ayer fueron muy complicadas para el estado de salud de Ortega Cano ya que sufrió una insuficiencia respiratoria debido a la excesiva segregación de mucosidad de los pulmones. La situación fue extremadamente preocupante.

Además, el diestro tiene fiebre muy alta que llega a 40 grados y se le están realizando diferentes pruebas para averiguar el origen de la fiebre. Al no saber lo que causa la alta temperatura del torero, se le está filtrando la sangre con una máquina de diálisis. Esto se hace porque como los cultivos no revelan donde está la infección, la filtración ayuda a limpiar el organismo para que su estado evolucione y no vaya a peor.

Otro de los problemas es el pie, en concreto el tobillo que debería ser operado pero que ante la imposibilidad de hacerlo por su mal estado podría estar empezando a necrosarse. Rocío Carrasco y Espartaco están en el hospital junto al diestro. Algunos miembros del personal del hospital han confirmado a Espejo Público que ayer recibió la visita de un sacerdote.