"Para mí esta es mi profesión y me volveré a vestir de luces muy pronto"

Tras recibir el alta del hospital Miguel Servet de Zaragoza el torero Juan José Padilla ha atendido a Matías Prats en una entrevista realizada en las Noticias de las 21.00 h.El diestro reconoce que tiene fuertes dolores y "una presión fuerTe en la cabeza" pero también muchas ilusiones en buscar "un nuevo horizonte". "Vamos a ir a Oviedo para contemplar la posibilidad de poder ver", comenta el torero que sufrió una grave cogida en la cara el pasado día 7 en la segunda corrida de la feria del Pilar en Zaragoza.

El diestro se ha mostrado "agradecido con todo el mundo", desde los doctores de la plaza de toros de Zaragoza hasta los médicos que le han atendido en su ingreso.

Padilla afirma que no le tiene rencor al toro. "Para mi esta es mi profesión y me volveré a vestir de luces muy pronto", comenta el torero.

Juan José Padilla ha afirmado que su profesión "es tan digna y tan grande" que no concibe el futuro sin coger el capote. "Este accidente no lo voy a tomar como ninguna tragedia, en el cuerpo quedará rastro pero en mi mente no", asegura contundente el maestro aún convaleciente.

Padilla se siente muy afortunado por pertenecer al mundo del toro. Si le dicen que no vuelva a los ruedos asegura que seguirá luchando "porque está en su derecho". "Espero no tener que convencer a mi familia ni a los médicos para que me dejen torear y que me den un pequeño aliento", ha comentado Padilla a Matías Prats. "Estoy en una etapa de mi profesión muy bonita y muy digna y no me gustaría retirarme con este mal sabor de boca", sentencia el diestro.