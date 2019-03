Ernesto Sevilla ha estado con nosotros en un videoencuentro en antena 3.com. Hemos hablado de muchas cosas de la nueva sitcom y entre otras, por unanimidad de preguntas, de las famosas risas que todo el mundo llama enlatadas.

Ernesto Sevilla se ha explicado largo y tendido sobre el tema: Lo nuestro no son risas enlatadas, no se pueden quitar. El público ha venido a vernos grabar y se ríe con nosotros". Además ha dicho que han escuchado a sus fans y en siguientes capítulos las risas no tendrán tanto protagonismo como en los anteriores.

También ha retado a los internautas: "Os desafio a todos los que decís que hay risas enlatadas a que vengáis a vernos y que intentéis no reíros".

Nos ha hablado de Zeus, el personaje que interpreta, hijo de Miss Coconut y de su faceta como director, además ha confesado que: "No sabría hacer otra cosa sino es comedia".

Nos ha avanzado algo de la segunda temporada, Zeus visitará el Museo Coconut e incluso trabajará en él.