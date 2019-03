Elio Berhanyer: "Yo las agujas no las voy a dejar"

Su nombre está "cosido" a la historia de la moda española, Elio Berhanyer, que vistió a Ava Gadner entre otras mujeres famosas se ha visto obligado a cerrar su taller. El octogenario modisto cordobés no quiere jubilarse, pero la crisis le impide mantener sus puertas abiertas.

A sus 82 años su firma de costura se queda sin financiación, pero el no tira la toalla: "yo no me doy por vencido, soy un cabezota". El inconfundible modisto de la bata blanca, sobrevivía temporada tras temporada rescatando algunas de sus viejas creaciones, ahora tiene que irse por culpa de las deudas.

Su taller madrileño echa finalmente el cierra a causa de la crisis, a el le da pena sobre todo por su gente. A pesar de todo, Berhanyer asegura que seguirá trabajando, "yo las agujas no las voy a dejar, a parte de alta costura de encargos personales algo voy a seguir haciendo".