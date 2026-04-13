Eduardo Mendoza lanza 'La intriga del funeral inconveniente' : "Hay que buscar la complicidad del lector"

Dijo que se retiraba pero como él mismo reconoce, tiene incontinencia literaria y escribe todos los días porque si no “ las palabras y las ideas se acumularían en la cabeza y le explotaría”. El escritor y premio Princesa de Asturias de la Letras 2025, Eduardo Mendoza, regresa con una nueva novela 'La intriga del funeral inconveniente'.

“Yo decidí que ya había hecho todo lo que tenía que hacer y al retirarme pensé ¿y ahora qué hago? Pero me fue bien porque no tenía ninguna otra obligación. Ya me han salido dos novelas y me lo he pasado muy bien", relata el escritor.

Diez años después, Mendoza recupera a su mítico personaje el detective sin nombre, protagonista de otras de sus novelas. “Fue algo natural, no tenía pensado recuperarlo y de pronto un día pensé ¿ por qué no ? hay alguna relación con él que hace que cuando empezamos una novela entre los dos, la acabemos “ y reconoce que el personaje ha cambiado “ ahora es mucho mayor, como yo, vive retirado, tranquilo, no quiere saber nada de nada, tiene una vida muy metódica; es un alter ego pero más listo y más atrevido, me siento identificado con él".

'La intriga del funeral inconveniente' del sello Seix Barral - de editorial Planeta - está repleta de sátira y también de intriga policíaca, además de personajes rocambolescos, enredos, suplantaciones y chapuzas criminales.

Humor, intriga y su detective más icónico

"El lector va a encontrar un poquito de todo, no voy a hacer spoiler pero es una novela de intriga pero paródica, hay personajes caricaturescos y los diálogos de siempre", explica Eduardo Mendoza, que también señala: "Es muy importante para este tipo de novelas buscar la complicidad del lector, si consigues desde el arranque que entienda el juego y se preste , todo es fácil".

El relato se inicia cuando el periodista novato Ramoncito Valenzuela es despedido en su primer día de trabajo tras escribir la crónica de un funeral . Este suceso provoca una reacción en cadena que involucra una trama financiera y una conspiración de grandes proporciones." En la primera página se plantea todo, qué es lo que pasa y por qué y de ahí en adelante hay que resolver todo, quién es quién , y qué está pasando", apunta el escritor.

La obra se desarrolla en Barcelona "porque soy de aquí y me he criado aquí. También he vivido fuera y eso da una perspectiva y una visión positiva de la ciudad, es un escenario que me gusta y me lo paso bien".

El verdadero misterio de la trama de este libro, que ya está en las librerías, estará en entender por qué nadie quiere que la verdad salga a la luz.

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