Cuándo es el próximo festivo en España

Los primeros compases de un nuevo año siempre traen preocupaciones, la temida cuesta de enero, si a estas alturas ya hemos incumplido alguno de los propósitos que nos hemos hecho con el comienzo de 2026 o uno de nuestros favoritos: ¿cuántos festivos hay y cómo se reparten a lo largo del año?

Es ya una tradición hacerse con un calendario nada más volver a la rutina del trabajo y revisar, mes por mes, qué días podremos tener la libertad necesaria para hacer una escapada, comenzar un nuevo hobby o descansar. De hecho, se ha puesto muy de moda el fenómeno llamado sleepcation, sí, lo que estáis pensando, aprovechar los días libres para estar metidos en cama, en silencio, y desconectar de la vorágine y el estrés del día a día.

Pero más allá de cómo aprovechemos nuestros días libres, ¿cuál será el próximo festivo nacional que festejaremos este año? Pues tenemos que irnos ya hasta la Semana Santa, en concreto el 3 de abril, Viernes Santo. Seguramente muchos diréis ¿y qué pasa con el 2 de abril, Jueves Santo? Resulta que no es festivo nacional.

Si bien es cierto que la gran mayoría de las comunidades disfrutarán de ese día libre, Cataluña y la Comunidad Valenciana no, por lo que no podemos considerarlo como el siguiente festivo que podremos disfrutar todos los españoles.

Además, por si fuera poco el resto del año tampoco se presenta demasiado halagüeño: el 15 de agosto, Día de la Asunción cuadra en sábado, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos a Domingo y el Día de la Constitución, ya en diciembre, en domingo también.

Viernes Santo, ¿por qué el 3 de abril?

Todos los que vivimos en este país esperamos las vacaciones de Semana Santa con ansia, pero, ¿por qué cada año se celebran días diferentes? En realidad, tiene más complicación de lo que aparenta y el modo de elegir la fecha se establece, prácticamente, desde el inicio del cristianismo.

Para averiguarlo, os vamos a contar un poco de historia. En los primeros siglos del cristianismo los diferentes grupos cristianos no se ponían de acuerdo en cuándo celebrarla. En el año 314, con el Concilio de Arlés, se estableció la necesidad de escoger una fecha concreta, aunque no sería hasta el año 525 en el que se estableció el modo de hacerlo.

Este sistema de elegir qué día del año lo llevó a cabo el monje y matemático Dionisio el Exiguo. La regla era algo complicada: la Pascua de Resurrección debe ser el domingo posterior a la primera Luna llena que sigue al equinoccio de la primavera boreal (es decir, la que sucede en el hemisferio norte). Esto que, a simple vista, podría parecer relativamente fácil no lo era porque, según el lugar, el plenilunio sucede un día diferente y, además, la Iglesia no quería que la Pascua Cristiana coincidiese con la Pascua Judía.

Fue en este momento cuando se decidió lo siguiente: la Pascua de Resurrección será, en cualquier circunstancia, el siguiente domingo a la primera Luna llena ‘eclesiástica’, un plenilunio que la propia Iglesia define con unas tablas numéricas concretas. De este modo, y según estas cuentas, la Semana Santa tiene que celebrarse en una franja de tiempo comprendida entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Este es el motivo por el que cada año cambia de fecha.

Si sois apasionados de las cuentas podéis dedicar unos minutos a establecer cuándo será Semana Santa en los próximos años. Nosotros, por lo pronto, seguiremos utilizando el calendario (una manera sencillísima de averiguarlo) y preparando con toda la ilusión los planes para esos días libres.

