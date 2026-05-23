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Atresmedia revive el fenómeno de Sira: Adriana Ugarte regresa 14 años después del éxito televisivo

Sira, basada también en la novela de Maria Dueñas, es la nueva serie de Atresmedia que acaba de terminar su rodaje en Marruecos.

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Iman Benataya
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Sira, la nueva serie de Atresmedia basada también en la novela de María Dueñas, acaba de terminar su rodaje en Marruecos y supondrá el regreso de Sira Quiroga 14 años después del fenómeno que conquistó a millones de espectadores.

La serie de Buendía Estudios Bizkaia supone la ansiada continuación de "El tiempo entre costuras"; uno de los mayores éxitos de la ficción española de los últimos años, y se podrá ver en exclusiva en atresplayer, antes de su llegada al prime time de Antena 3.

Así, Adriana Ugarte vuelve a ponerse en la piel del personaje que marcó su carrera en una historia ambientada tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En esta nueva etapa, Sira dejará atrás su colaboración con el Servicio Secreto Británico y regresará a España infiltrada como periodista, en una trama cargada de espionaje, secretos y nuevas misiones. Jerusalén, Tánger, Londres y Madrid serán algunos de los escenarios de esta nueva aventura en la que la protagonista se verá envuelta en un entramado de secretos y misiones que pondrán a prueba su inteligencia, su valentía y su corazón.

Además de Adriana Ugarte, también regresan rostros conocidos como Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido. El elenco se completa con las colaboraciones especiales de Elvira Mínguez, Darío Grandinetti y Cecilia Suárez, además de con incorporaciones internacionales como Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Orla O’Leary, Kathleen Gati, Melina Matthews, Sharon Mann Y Sue Flack.

"El tiempo entre costuras", la exitosa ficción que traspasó fronteras

Estrenada en 2013, "El tiempo entre costuras", inspirada en la novela homónima de María Dueñas, se convirtió en un auténtico fenómeno televisivo y cultural. Su historia, su ambientación y el carisma de su protagonista conquistaron a millones de espectadores tanto dentro como fuera de España. La serie fue un éxito de crítica y audiencia, se exportó a más de 70 países y fue galardonada con numerosos premios, consolidando a Antena 3 como referente de la ficción española de calidad.

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