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Catedral de Toledo

'Primada', la exposición con la que la Catedral de Toledo conmemora sus 800 años

La muestra reúne más de 330 obras maestras, tesoros históricos y piezas de Goya, Velázquez, Zurbarán y el Greco.

'Primada', la exposici&oacute;n por los 800 a&ntilde;os de la catedral de Toledo

'Primada', la exposición por los 800 años de la catedral de ToledoEFE

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La Catedral de Toledo ha inaugurado este lunes “Primada”, una exposición con más de 330 obras de arte con la que conmemora su octavo centenario y con la que quiere dar a conocer al visitante la esencia del templo.

Más de 2.000 metros cuadrados, con zonas que hasta ahora no se podían visitar, como la Capilla de la Reina y la nave de Gigantones, acogen esta exposición que estará abierta hasta el próximo 14 de octubre y que abarca desde la colocación de la primera piedra del templo en 1226 hasta el siglo XVIII y que se divide en dos partes.

Los “tesoros” de la Catedral

En una visita previa con medios de comunicación, uno de los comisarios de la muestra, Javier Martínez de Aguirre, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, ha explicado que en la primera parte de la exposición se exhiben algunos de los tesoros de la Catedral de Toledo, con el sobrenombre de “dives toletana”. Se pueden encontrar una colección de relicarios, una selección de códices jurídicos, filosóficos y libros de devoción que, en palabras del comisario, “son solo una pequeñísima muestra de la riqueza que sigue atesorando la Catedral" en su biblioteca.

También forman parte de esta primera parte de la exposición la bula papal de 1088 en la que se concede a Toledo el título de primada de España, la Custodia de Arfe, que procesiona por las calles de Toledo con motivo de la celebración del Corpus Christi, el ajuar funerario del rey Sancho IV de Castilla, el Bravo, un repostero de los Reyes Católicos en el que se puede leer su lema 'Tanto monta, monta tanto'; el tapiz del Astrolabio, de finales del XV, o dos estandartes de la 'Batalla del Salado' (1340).

Obras del Greco, Goya, Zurbarán y Velázquez

En la segunda parte de la exposición, se resalta la labor de mecenazgo y promoción artística de los arzobispos toledanos en la Edad Moderna y la vinculación de la Catedral con la monarquía.

El comisario de esta segunda parte, Benito Navarrete Prieto, catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, destaca que la primera obra que se puede contemplar es un estandarte de la batalla de Lepanto (1571), un "elemento muy importante que refrenda esa vinculación de la monarquía con prestigiar la Catedral".

También forma parte de esta zona de la exposición una réplica del Ochavo de la Catedral, que es donde se conservan todas las reliquias que custodia el templo, y obras de Velázquez, Zurbarán, la escultura 'Imposición de la Casulla de San Ildefonso', del Greco, los 19 óleos sobre cobre de Pietro del Pò, que están habitualmente en el camarín de la Virgen y que recrean escenas de la vida de la Virgen; y 16 bocetos de Francisco Bayeu y Mariano Salvador Maella, que dieron lugar luego a las pinturas del claustro.

La última obra que puede contemplar el visitante en esta exposición es 'El prendimiento de Cristo', de Goya.

Esta exposición, organizada por la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y el Cabildo de la Catedral primada con la colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha, el Arzobispado de Toledo y el Ayuntamiento de Toledo, se puede visitar de 10:00 a 18:30 horas, de lunes a domingo.

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