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Así es viajar con doce escritores en el Tren de la Cultura en plena era del scroll infinito

Nos subimos al Tren de la Cultura, una iniciativa que reivindica la literatura como lugar de encuentro con motivo del arranque de la Feria del Libro de Madrid. Así es viajar con una docena de escritores en plena era de las redes sociales y el scroll infinito.

Tren de la Cultura

Tren de la CulturaEuropa Press

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Hay viajes que solo conectan ciudades y otros que conectan historias. Así es viajar con doce escritores en plena era del scroll infinito desde Madrid rumbo a Córdoba, símbolo histórico de convivencia cultural. El Tren de la Cultura se convirtió durante unas horas en algo más que un trayecto ferroviario: un vagón donde convivieron escritores, lectores y conversaciones sobre inspiración y libros, muchos libros.

Este tren es una iniciativa que reivindica precisamente el poder de la cultura como lugar de encuentro y que, con motivo del arranque de la Feria del Libro de Madrid que se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio, Renfe y la División Editorial del Grupo Planeta han puesto de nuevo en marcha desde la estación de Atocha.

Entre asiento y asiento varios autores del Grupo Planeta se fueron entregando unos a otros sus novelas. Una especie de “cadena literaria” improvisada que sirvió para intercambiar historias y experiencias, también para hablar entre ellos de sus obras y de cómo es ser escritor en la era de las redes sociales y el scroll infinito.

Para Manel Loureiro viajar en tren es casi una forma de recuperar el espacio interior que las redes sociales han terminado ocupando. “Hemos renunciado a nuestro tiempo libre. Somos esclavos del scroll infinito”, reflexiona el autor de Apocalipsis Z. “La mejor manera de recuperar ese tiempo es empezar por un libro”. Una idea de refugio creativo que se repite durante todo el viaje.

Juan del Val, ganador del prestigioso Premio Planeta 2025, reconoce que ha escrito escenas de sus novelas viajando entre ciudades. “Vas tranquilo, viendo el paisaje… igual tiene algo que ver con la inspiración”, cuenta mientras el AVE atraviesa la campiña andaluza. “El tren invita a reflexionar. Tiene algo íntimo”, asegura el autor de Vera, una historia de amor. Su última novela que sigue la historia de una mujer que, tras más de 20 años de un matrimonio por conveniencia, decide divorciarse a sus 40 años para replantearse su vida.

La lectura aparece también como una forma de evasión para Ángela Banzas, que habla del silencio como un lujo contemporáneo. Para la finalista del Premio Planeta 2025 “vivimos en una sociedad que es una maraña de ruido. En estos espacios de silencio y pausa salen las mejores ideas”. La autora gallega defiende además la lectura como una herramienta para desarrollar empatía y pensamiento crítico. “Cada libro es un universo nuevo. Leyendo trabajas emociones y pensamiento crítico. Te ayuda a ver el mundo con otros ojos”.

Durante el trayecto, las conversaciones entre escritores fluyen casi con naturalidad. Nerea Llanes asegura que le fascina observar a la gente en los trenes. “Siempre me da curiosidad qué historias traerán los pasajeros a bordo”. La autora reconoce además que suele buscar el “vagón silencio” para leer durante los viajes y reivindica la lectura como refugio emocional. “Leer ayuda mucho cuando tienes ansiedad o estás nervioso. Te permite salir de ti mismo”.

Un consejo que también quieren trasladar a niños y adolescentes. Raquel Díaz Reguera, especializada en literatura infantil y juvenil, defiende la importancia de acercar los libros a los más pequeños. "Tenemos muchos años para educarlos e inculcarles la cultura”. La autora recordaba además cómo la lectura marcó su infancia.

Y quizá esa fue precisamente la sensación que dejó este viaje en todos y cada uno de ellos: la de un grupo de escritores compartiendo durante unas horas algo cada vez más escaso: Tiempo, conversación y silencio. Historias que pueden marcar un momento.

Mientras el tren llegaba a la estación de Córdoba, sin apenas darnos cuenta, los libros seguían cambiando de manos entre los autores. Como si la literatura, igual que los viajes, solo tuviera sentido cuando se comparte.

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