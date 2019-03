"Diverxo no es sostenible, a largo plazo, con el modelo de ahora mismo"

El cocinero se refería a que actualmente se siente como un hamster que no para de correr en una rueda. Entra en el restaurante a las 9 de la mañana, termina el servicio de mediodía a las seis de la tarde, corre una hora por los alrededores ('me despeja y me relaja', nos dijo) y a las las siete vuelve de nuevo a ponerse al frente de su restaurante para terminar a eso de la una de la mañana.

LEA EL POST COMPLETO EN 'LO QUE SE CUECE'