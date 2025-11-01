Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
David Trueba estrena 'Siempre es invierno', una tragicomedia romántica protagonizada por David Verdaguer, Isabelle Renauld y Amaia Salamanca

El cineasta adapta por primera vez una de sus propias novelas, 'Blitz', en una historia sobre amor, la pérdida y el paso del tiempo, clausurando la 70º edición de la Seminci.

Paula Hidalgo
Publicado:

El director y escritor David Trueba presenta su nueva película, 'Siempre es invierno', una coproducción hispano-belga basada en su novela 'Blitz'. La película, producida por Atresmedia Cine, se estrena el próximo 7 de noviembre en cines, y clausura este sábado la 70º edición del Festival Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Protagonizada por David Verdaguer, Isabelle Renauld y Amaia Salamanca, la cinta cuenta una tragicomedia romántica que explora la pérdida y la posibilidad de volver a empezar tras una ruptura sentimental, retratando con humor y melancolía el paso del tiempo sobre las personas. Trueba asegura que nunca quiso adaptar sus propias novelas, pero 'Blitz' aborda "el perceptible paso del tiempo sobre las personas. Un elemento que en el cine puede enriquecerse y eso convierte el reto de la adaptación en más estimulante", explica el director.

Una historia sobre la crisis y el renacer

Verdaguer da vida a Miguel, un arquitecto paisajista en plena crisis personal y profesional que viaja con su pareja Marta, protagonizada por Amaia Salamanca, a un congreso de arquitectura en Lieja. La relación se rompe durante el viaje, y Miguel decide quedarse en la ciudad belga unos días más. Allí conoce a Olga (Isabelle Renauld), una mujer mayor que él que le ofrece una nueva forma de ver la vida.

La película, rodada entre España y Bélgica, combina el humor característico de Trueba con una mirada íntima sobre la soledad, el desamor y las segundas oportunidades.

Un regreso esperado de Trueba y Verdaguer

'Siempre es invierno' marca el reencuentro entre Trueba y Verdaguer tras el éxito de 'Saben aquell', por la que obtuvo el Premio Goya a mejor actor protagonista. Junto a ellos completan el reparto Jon Arias, Vito Sanz y Carla Nieto.

El filme está producido por Atresmedia Cine, Ikiru Films, Blitz la Película AIE, La Terraza Films y la belga Wrong Men, con la colaboración de Netflix, financiación del ICAA y apoyo del ICEC. 'Siempre es invierno' llega a las salas el 7 de noviembre prometiendo emocionar al público con una historia tan cotidiana como reveladora: la de reinventarse cuando parece que todo está perdido.

