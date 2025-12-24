Estos son los 10 villancicos más escuchados en España

Como si de un regalo se tratase, hay villancicos para todos los gustos. En ingles, en español, tradicionales, más modernos, baladas, auténticos hits...

Este año de nuevo, entre los más escuchados destacan los más auténticos y tradicionales. Principalmente 'El burrito sabanero', también en sus versiones más modernas. Otro de los villancicos más populares es 'Los peces en el río', una canción que pasa de generación en generación.

Sin embargo, este año en lo más alto de la lista se encuentra Niña Pastori con su villancico 'Palillos y Panderos', mientras que David Bisbal entra en esa lista con tres temas diferentes de su especial colección navideña: 'Todo es posible en Navidad', 'El burrito sabanero' y 'Los peces en el río'.

Palillos y panderos es el villancico favorito del público este año, pero hay otro muchos sonando en las casas en este momento. Entre ellos destacan también aquellos en con letras en inglés.

Los villancicos en inglés más escuchados combinan clásicos atemporales como 'Jingle Bells', 'Silent Night', 'We Wish You a Merry Christmas' y 'Santa Claus Is Coming to Town' con éxitos modernos como 'All I Want for Christmas Is You' (Mariah Carey) y 'Last Christmas' (Wham!), dominando las listas de reproducción y fiestas navideñas a nivel mundial.

Listado completo de las diez canciones navideñas más escuchadas en Spotify

1.- 'Palillos y panderos', de Niña Pastori

2.- 'Todo es posible en Navidad', de David Bisbal

3.- 'El burrito sabanero', de David Bisbal

4.- 'Así canta Jerez en Navidad - Tiene María', de Así Canta Jerez, Luis de Perikin

5.- 'Ya es Navidad Popurrí: Ya es Navidad: Zúmbale a la pandereta: Ya vienen los Reyes Magos: Arre Borriquito: Ya es Navidad', de Raya Real.

6.- 'Así canta Jerez en Navidad - Fiesta de Nochebuena', de Así Canta Jerez, Luis de Perikin

7.- 'Y suenan', de Así Canta Jerez, Luis de Perikin

8.- 'La Virgen Gitana', de Raya Real

9.- 'Los Peces En El Río', de David Bisbal

10.- 'El Burrito Sabanero - Tuki-Tuki Version', de Marco Pastor Estelles.

