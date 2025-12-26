Estrenos cine enero 2026: estas son la películas que llegan por año nuevo

Enero de 2026 inaugura el año con una cartelera capaz de emocionar, divertir y sorprender a todos los públicos. Comedias familiares que garantizan risas, thrillers cargados de tensión, dramas con sello de autor, adaptaciones literarias muy esperadas, animación para todas las edades y el regreso de sagas icónicas prometen llenar los cines en España desde el primer día.

Más que marcar el inicio de un nuevo calendario cinematográfico, estos estrenos ofrecen historias que atrapan, conmueven y dejan huella. A continuación, te presentamos los títulos más destacados que no puedes dejar pasar.

Los estrenos más esperados de enero 2026

La asistenta: basada en el exitoso fenómeno literario de Freida McFadden y protagonizada por Sydney Sweeney, Amanda Seyfried y Brandon Sklenar, la película narra la historia de una joven que comienza a trabajar en la lujosa casa de los Winchester. Allí descubrirá secretos oscuros que pondrán su mundo patas arriba.

Abuela tremenda: el primer largometraje de la directora Ana Vázquez sitúa en el centro de la historia a tres generaciones de mujeres. Toñi es una abuela poco convencional: impulsiva, divertida y siempre metida en algún embrollo. Cuando su hija Daniela lleva a la pequeña Alexia a un retiro rural, Toñi no duda en plantarse allí con su caravana y revolucionarlo todo. Una comedia familiar que combina humor y ternura.

Sin piedad: thriller futurista en el que un detective, interpretado por Chris Pratt, es acusado de asesinar a su esposa. Con solo 90 minutos para demostrar su inocencia, debe enfrentarse a la Jueza de Inteligencia Artificial avanzada, interpretada por Rebecca Ferguson, mientras cada segundo cuenta para salvar su vida y su reputación.

Rondallas: comedia dramática ambientada en un pequeño pueblo gallego, donde los miembros de una agrupación musical tradicional intentan reconstruir sus vidas tras un trágico naufragio. Entre ensayos, sueños y desafíos, la música se convierte en su fuerza para superar la adversidad y mantener viva la tradición.

Song Sung Blue - Canción para dos: inspirada en hechos reales, la película cuenta la historia de dos músicos de poca fortuna, interpretados por Hugh Jackman y Kate Hudson, que deciden formar una banda tributo a Neil Diamond. Un drama musical que celebra la amistad, la pasión por la música y la determinación para cumplir los sueños.

La cronología del agua: dirigida por Kristen Stewart, retrata la vida de la escritora y nadadora Lidia Yuknavitch, marcada por el abuso y la autodestrucción. Tanto la escritura como la natación se convierten en refugios que le permiten reconstruirse y abrirse camino hasta convertirse en una autora, madre y docente reconocida. Un relato íntimo sobre resiliencia y una poderosa metamorfosis personal.

Polloliebre y el secreto de la marmota: basada en la novela gráfica de Chris Grine, este film de animación sigue a Hopper, un intrépido aventurero mitad pollo, mitad liebre, en su misión de encontrar a una marmota capaz de viajar en el tiempo y salvar a su especie. Acompañado de amigos entrañables, vivirá peligros, humor y aventuras al estilo de los clásicos de acción familiar.

28 años después: El templo de los huesos: en la continuación de la saga postapocalíptica, el Dr. Kelson enfrenta una relación inesperada que podría cambiarlo todo, mientras Spike queda atrapado en un encuentro peligroso con Jimmy Crystal. En un mundo donde los supervivientes pueden ser más aterradores que los infectados, la tensión y el terror alcanzan nuevos límites.

Soulm8te: thriller de terror que narra la historia de un hombre que, tras la muerte de su esposa, adquiere un androide con inteligencia artificial para hacerle compañía. Lo que comienza como un intento de aliviar la soledad pronto se convierte en una pesadilla cuando el robot se vuelve una amenaza letal.

Con estos estrenos, enero 2026 confirma que el cine sigue teniendo el poder de emocionar, entretener y sorprender. Historias inolvidables, giros inesperados y momentos que permanecerán en la memoria hacen del inicio de año una cita obligada para todos los amantes del séptimo arte.

