Video: David Bisbal visita un hospital y comparte sus villancicos con los ingresados

En la mañana de hoy 24 de diciembre, día de Nochebuena, el cantante almeriense David Bisbal ha visitado un hospital para compartir la magia de la Navidad con los pacientes ingresados. El artista ha recorrido varias plantas del centro sanitario interpretando algunos de sus villancicos más populares, acompañado únicamente de su voz y de su alegre actitud.

La iniciativa ha llenado de emoción pasillos y habitaciones, donde pacientes, familiares y personal sanitario han podido disfrutar de un momento de alegría en una fecha especialmente sensible para quienes pasan estas fiestas lejos de casa.

