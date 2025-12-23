Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
David Bisbal conquista Madrid con un concierto cargado de emoción y espíritu navideño

Es una de las voces más reconocidas de nuestro país, y una vez más, vuelve a demostrar por qué sigue siendo un referente de la música española. David Bisbal ha llenado el Movistar Arena de Madrid en un concierto marcado por la emoción, la cercanía y la entrega absoluta de su público.

David Bisbal en el concierto en el Movistar Arena en Madrid

Bisbal conquista Madrid con su concierto | EFE

Marta Casasús
Desde mucho antes de que comenzara el concierto, el ambiente ya anunciaba que no sería una cita cualquiera. El pabellón, completamente lleno, reunía a miles de seguidores llegados de distintos puntos del país.

Familias, grupos de amigos y fans de todas las edades esperaban con ilusión a un artista que, después de más de dos décadas de carrera, mantiene intacta su conexión con el público. Suenan las primeras notas y el silencio dura apenas unos segundos.

La emoción se apodera del recinto. Todo el público se pone en pie y comienza a cantar a todo pulmón. Miradas brillantes, aplausos constantes y teléfonos en alto acompañan cada acorde.

Frente a Bisbal, un auténtico ejército de seguidores fieles, muchos de ellos acompañándolo desde hace años. David Bisbal, con su energía contagiosa, ha promocionado su álbum 'Todo es posible en Navidad', cantando villancicos como 'Mi burrito sabanero', 'Los peces en el río', y su éxito 'Ave María'.

Los clásicos de su carrera son imposibles de olvidar, entre su público las canciones que más "llegan al corazón" son 'Princesa', 'Bulería' y 'Lloraré las penas'. Miles de personas han sido testigo de una noche que volvió a confirmar el lugar de David Bisbal como uno de los grandes referentes de la música en España.

Su capacidad para llenar recintos, emocionar y conectar con públicos de todas las edades sigue intacta. Madrid se rinde y sus fans lo acompaña, una vez más, en un viaje musical que trasciende generaciones.

