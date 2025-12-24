Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Dónde está Papá Noel? Así puedes seguir el recorrido de Santa Claus en tiempo real

¿Sabes que puedes seguir a Papá Noel a través de una app para saber dónde se encuentra en cada momento? ¡Explora Google Santa Tracker!

Papa Noel en Google Santa Tracker

¿Dónde está Papá Noel? Así puedes seguir el recorrido de Santa Claus en tiempo real

Antena 3 Noticias
Publicado:

Si quieres saber a cuántas paradas está Papa Noel el día 24 de diciembre, ¡ya puedes hacerlo! Como si se tratase de un repartidor, podrás seguir su recorrido en tiempo real, ver en qué ciudades ha dejado los regalos y descubrir qué destinos le quedan por visitar antes de que termine la noche más mágica del año.

Además, esta web y app también ofrece juegos y actividades pensadas para divertir a toda la familia. Esta propuesta de Google, que comenzó en 2004, se ha convertido en toda una tradición, permitiendo a los usuarios seguir el recorrido de Santa Claus por el mundo en los días previos a la Navidad.

¿Cómo funciona Google Santa Tracker?

En la web Google Santa Tracker santatracker.google.com (también puedes descargarte la app), los más pequeños podrán rastrear a Papá Noel durante el día 24 de diciembre viajando por Europa hasta llegar a la ubicación indicada. Este seguimiento en España se podrá hacer a partir de las 10:00 horas.

Google Santa Tracker utiliza Google Maps o Street View para mostrar la ubicación de Santa en diferentes lugares del mundo. Asimismo, los usuarios pueden explorar cada parada, ver la cultura local, aprender curiosidades sobre países y descubrir minijuegos temáticos.

¿Dónde empieza la ruta Papá Noel?

En Google Santa Tracker, la ruta de Papá Noel siempre comienza en el Polo Norte, ya que allí tiene su taller con los elfos y prepara todos los regalos. Desde el Polo Norte, viaja hacia el sur visitando países de todo el mundo durante la noche del 24 de diciembre, siguiendo una ruta lógica basada en zonas horarias para que entregue regalos durante la noche de cada región. Finaliza su recorrido en Hawaii.

Google Santa Tracker: disfruta también con juegos interactivos

Además de seguir la ruta de Santa Claus, también podrás explorar todos estos juegos en la web:

  • Present Drop: Ayuda a Santa a entregar regalos evitando obstáculos.
  • Elf Jetpack: Controla a un elfo con un jetpack para recoger regalos.
  • Penguin Dash: Guía a un pingüino a través de un laberinto helado.
  • Snowball Storm: Participa en una batalla de bolas de nieve. Santa Selfie: Decora y personaliza selfies de Santa.
  • Elf Maker: Crea y personaliza tu propio elfo.
  • Code Boogie: Aprende conceptos básicos de programación haciendo bailar a los elfos.
  • Reindeer Runner: Ayuda a un reno a correr y recoger regalos.
  • Gumball Tilt: Inclina el dispositivo para guiar una bola de chicle a su destino.
  • Wrap Battle: Compite en una carrera para envolver regalos rápidamente.

Como has visto, Google Santa Tracker te muestra la ruta de Santa Claus alrededor del mundo con mapas, curiosidades y juegos, haciendo la Navidad más divertida y educativa.

