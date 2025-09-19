Atresmedia se mantiene un mes más como el grupo audiovisual líder en el consumo digital

Atresmedia vuelve a demostrar su hegemonía en el panorama digital. El grupo audiovisual mantiene su liderazgo ininterrumpido desde abril de 2016 y, según los últimos datos de Comscore de agosto, consolida su posición con 21,1 millones de usuarios únicos. Esta cifra le permite ampliar la ventaja frente a su competidor directo, con un +80% más de audiencia, es decir, 9,4 millones de visitantes únicos adicionales.

En el ranking global de sites más visitados en España, Atresmedia se sitúa en la 8ª posición, mientras que su rival desciende hasta el puesto 31, aumentando así la distancia entre ambos.

Atresplayer, referente en plataformas

Atresplayer, la plataforma de streaming del grupo, continúa como líder del sector con 2,2 millones de visitantes únicos. Esta cifra le otorga una ventaja del +5% frente a su competidor privado y del +31% respecto a la plataforma pública. El éxito se explica por su firme apuesta por los contenidos exclusivos y variados que enriquecen su catálogo, convirtiéndola en la plataforma en español más completa en entretenimiento, ficción, actualidad, documentales e información.

En agosto destacó el estreno del documental original 'Érase una vez en Marbella', que a lo largo de cuatro capítulos repasa historias reales sobre el auge y la decadencia de la ciudad, marcada por el lujo, la política y el crimen.

Antena 3, entre las webs más vistas

antena3.com se sigue consolidando con 7 millones de visitantes únicos y una ventaja de un +8% frente a su competidor. Todo ello gracias al seguimiento de sus espacios informativos y de actualidad, destacando nuevamente con las ediciones de Antena 3 Noticias, que han sumado en agosto 68 meses ininterrumpidos a la cabeza y con sus ediciones como las más vistas.

‘Espejo Público Verano’ se ha despedido mejorando los resultados del año anterior y, en las tardes, ‘YAS Verano’ también ha crecido y se ha convertido en el magacín más visto del periodo estival. ‘Sueños de libertad’ ha seguido imbatible en la sobremesa de la cadena, liderando como la serie más vista de la TV, mientras ‘La ruleta de la suerte’ y ‘Pasapalabra’ han hecho lo propio cada día como los programas más vistos de agosto.

Por su parte, laSexta se mantiene como la web más vista del grupo con 7,5 millones de visitantes únicos, gracias al éxito de programas como ‘Al Rojo Vivo’, laSexta Noticias, ‘Más Vale Tarde’, ‘laSexta Clave’ y ‘laSexta Xplica’.

Onda Cero y Europa FM también destacan

En radio, Onda Cero alcanza los 2,7 millones de visitantes únicos, gracias a la cobertura de los incendios en España y del conflicto en Gaza. Por su parte, Europa FM registra 537.000 usuarios únicos con su oferta musical de grandes éxitos.

