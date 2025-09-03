Así es el primer retrato de Felipe VI y la reina Letizia juntos de gala

"Sus Majestades los Reyes de España" es el título de la obra firmada por Alberto Rubio, un joven pintor sevillano de 30 años que a mediados de 2024 se propuso crear una obra majestuosa en dónde Felipe VI y la reina Letizia brillaran conjuntamente como Reyes de España. Después de más de un año ahora presenta este óleo sobre tabla. Sus dimensiones, sin contar el marco son 120x70 cm.

En el retrato Felipe VI y Letizia aparecen aparecen vestidos de gala. La reina lleva un vestido que utilizó en la visita que realizó a Países Bajos, también lleva una tiara comúnmente conocida como tiara rusa, pulsera de Bvlgari y pendientes conocidos como chatones del joyero de la reina. Se trata de una vestimenta con la que el artista la diferencia de su vestimenta utilizada en la fotografía oficial, pero guardando una iconografía similar. Ambos siempre se han mostrado muy interesados en el arte, de hecho en 2023 Joaquín Sorolla fue el protagonista del viaje de Estado de los Reyes de España a Dinamarca.

El autor ha hablado con Antena 3 Noticias, y asegura que la pose no es casual, se trata de una pose hierática con la que busca hacer alusión a estilos pictóricos del siglo XVII en los retratos de la corte. Además su intención con ello, es darle a la obra un aire de majestuosidad propio de los Reyes.

La mano izquierda de la reina

El autor asegura que hay más horas de trabajo en la reina Letizia, que es lo que más esfuerzo le ha costado, su mirada, los detalles pero sobre todo la mano izquierda de la reina durante el proceso creativo y cuando casi la tenía terminada, consideró que no estaba todo lo perfecta que podría estar. Alberto Rubio decidió borrarla y comenzar desde cero. Nos cuenta que el cuadro lo ha realizado durante un año y que muchas veces ha rehecho partes de la obra que ya creía terminadas porque en todo ese tiempo, él mismo aprendía en el proceso y se volvía crítico con lo que hacía.

¿Está a la venta?

Preguntado sobe la venta de la obra Alberto nos cuenta que ha recibido muchos mensajes de particulares ofreciéndole comprar su obra pero asegura que ahora mismo vender el retrato no es su prioridad. Aunque no descarta esa opción en un futuro. Su intención es exponer la obra en un lugar público donde pueda ser contemplada por todo el que quiera verla y ya está pensando opciones, aunque le gustaría poder mostrarla en algún sitio patrimonial acorde a lo que representa la obra. También el autor espera poder mostrar el retrato a Felipe VI y Letizia en persona, es su deseo.

