Atresmedia abre el curso reforzando su liderazgo en el consumo digital

Atresmedia inicia la temporada reafirmando su liderazgo, también en el ámbito digital, y suma un nuevo mes al frente de las audiencias, posición que mantiene de forma ininterrumpida desde abril de 2016. Según los últimos datos de Comscore, correspondientes al mes de septiembre, el grupo vuelve a situarse a la cabeza de los grupos audiovisuales con 21,2 millones de usuarios únicos, ampliando su ventaja sobre el competidor directo hasta el 97%, la más alta del año, con más de 10,4 millones de visitantes únicos de diferencia.

Asimismo, Atresmedia mantiene su posición entre los sites más visitados de España, consolidando el 8º puesto del ranking, mientras que su competidor desciende hasta la 34ª posición, aumentando así la distancia entre ambos.

Antena 3, imparable en información y entretenimiento

Antena 3 se impone de nuevo a su inmediato competidor gracias al seguimiento de sus espacios informativos y de actualidad. Antena 3 Noticias encadena ya 69 meses de liderazgo ininterrumpido, con sus ediciones como las más vistas. También destacan los buenos resultados de 'Espejo Público' por las mañanas y 'Y ahora Sonsoles', consolidado como el magacín vespertino más visto.

En ficción, 'Sueños de libertad continúa como líder absoluto en la sobremesa y la serie más vista de la televisión. Por su parte, El Hormiguero' ha arrancado la temporada como el programa más visto de la televisión, mientras que ‘La ruleta de la suerte’ y ‘Pasapalabra’ mantienen su dominio diario entre los concursos. A ello se suma ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’, que sigue liderando cada día con sus recetas.

Atresmedia revalida su liderazgo

Atresmedia revalida su liderazgo global y atresplayer se mantiene como la plataforma líder. La plataforma crece un 28% respecto al mes anterior, alcanzando más de 2,7 millones de visitantes únicos, su segundo mejor dato del año. Este crecimiento le permite ampliar la distancia con sus competidores, superando en +10% a su rival privado y en +45% a la plataforma pública.

atresplayer consolida su posición gracias a una apuesta firme por la calidad, la innovación y la diversidad, incorporando de forma continua contenidos exclusivos de entretenimiento, ficción, actualidad e información. Esta oferta la convierte en la plataforma en español más completa y reconocida, tanto a nivel nacional como internacional.

Las webs de televisión del grupo mantienen su dominio digital por tercer mes consecutivo.laSexta.com encabeza el ranking con su mejor dato del año, más de 8,3 millones de visitantes únicos, lo que supone un 11% respecto a agosto y una ventaja superior al 600% frente a su competidor directo.

Por su parte, antena3.com se mantiene en cabeza con más de 6,6 millones de visitantes únicos, liderando sobre su rival con una ventaja del 5%.

Onda Cero crece y finaliza el mes con 3,2 millones de visitantes únicos, mientras que Europa FM consigue 548.000 visitantes únicos de media.